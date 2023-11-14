Rus petrolünde tavan fiyatın aşılması batı ülkelerini harekete geçirdi

Batılı ülkeler, Rus petrolünün 60 dolarlık fiyat sınırının üstünde satılmasından rahatsız. Bir yetkili, "Rusya'nın bunu yapmaya devam etmesine kesinlikle tahammülümüz yok" diye konuşurken batıdan yeni adımlar gelip gelmeyeceği merak konusu.

Sozcu.com.tr

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Batılı yetkililer, Rus petrolünün ticaretinin 60 dolarlık tavan fiyatın üstünde gerçekleşmesinden şikayetçi.

G7 üyeleri tavan fiyat uygulamasını ‘Moskova’ya fayda sağlayacak bir arz sıkışıklığı ve fiyat artışından kaçınmaya çalışırken, Rus ham petrolünün küresel piyasalarda akışını sürdürmek’ amacıyla tasarlamıştı. Ancak petrol ticaretinde işler tam olarak müttefiklerin istediği gibi gitmedi.

Financial Times’ın haberine göre, batılı yetkililere ve Rusya’nın ihracat verilerine göre, Rusya’nın petrol satışlarına ABD öncülüğünde getirilen tavan fiyat neredeyse tamamen aşıldı.

Bu sonrası batılı ülkeler, Moskova’ya yönelik en önemli ekonomik yaptırımlardan biri olan tavan fiyat uygulamasını güçlendirmenin yollarını aramaya başladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Avrupalı üst düzey bir hükümet yetkilisine göre, ekim ayında deniz yoluyla yapılan ham petrol sevkiyatlarının ‘neredeyse hiçbiri’ G7 ve müttefiklerinin uygulamaya çalıştığı varil başına 60 dolarlık sınırın altında gerçekleşmedi.

Yetkili, “Son veriler daha da sertleşmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Rusya’nın bunu yapmaya devam etmesine kesinlikle tahammülümüz yok” diye konuştu.

AB yetkilileri de uygulamanın güçlendirilmesi ve Rusya’nın petrol tankeri pazarına erişiminin kısıtlanması seçenekleri de dahil olmak üzere, uygulamanın güçlendirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

Ekim ayındaki petrol satışlarına ilişkin resmi Rus istatistikleri, Moskova’nın ortalama varil fiyatının 80 doların üzerinde olduğunu gösterdi. Rus petrol fiyatlarındaki sıçrama, G7’nin Kremlin’e akan gelirleri sınırlama çabalarına darbe vurdu.

G7 üyeleri ve Avustralya geçtiğimiz aralık ayında ham petrol için tavan fiyat önlemlerini uygulamaya koyarak, tüccarların 60 dolarlık sınıra uymaması halinde nakliye ve sigorta gibi batılı hizmetlere erişimi keserek Rusya’nın gelirlerini azaltmayı amaçlamıştı.

60 DOLAR SINIRINI AŞTI

Rusya’nın ana ihraç ürünü olan Ural petrolünün ortalama fiyatı da bu yaz Suudi Arabistan ve Moskova’nın OPEC+ grubunun arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesiyle 60 dolar sınırının üzerine çıktı.

Öte yandan ağustos ayında deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün neredeyse dörtte üçü Batı sigortası olmadan taşındı. Bu da fiyat sınırını aşmaya başlayanların sayısının arttığına işaret etti.

Ekim ayında Rus petrolü taşıyan 134 gemiden sadece 37’sinin batı sigortası bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililer sınırın altında çalışan gemi sayısının artık çok daha düşük olabileceğini söyledi.

ADIMLAR HIZANDI

Ancak G7 üyeleri şimdiden sınırın uygulanması konusundaki adımlarını hızlandırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta İngiltere, Dubai merkezli bir şirket olan Paramount Energy & Commodities DMCC’ye yaptırım uyguladı. İngiltere şirketin “Rusya tarafından petrolle ilgili yaptırımların darbesini yumuşatmak için kullanıldığını” iddia etti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı bu ay 30 gemi yönetim şirketinden sınırı ihlal ettiğinden şüphelendiği 98 gemi hakkında bilgi talep etti. Temasa geçilen 30 şirketten 17’si yaptırımı kabul eden ülkelerden. Atı şirket ise BAE’de bulunuyor. Diğer şirketler ise Hindistan, Türkiye, Çin, Hong Kong ve Endonezya’da.