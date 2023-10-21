BDDK, Kasa Katılım Bankası AŞ’nin iznini iptal etti
BDDK, Kasa Katılım Bankası AŞ'nin yönetmelik ve kanun uyarınca kuruma geçerli faaliyet izni başvuru yapmaması nedeniyle kuruluş iznini iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Kasa Katılım Bankası AŞ’nin yönetmelik ve kanun uyarınca kuruma geçerli faaliyet izni başvuru yapmaması nedeniyle kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 7 Temmuz 2022’de Kasa Katılım Bankası AŞ’ye verilen kuruluş izninin iptal edildiği bildirildi. (AA)