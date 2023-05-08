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Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:31 - 08 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Benzin ve motorine zam geliyor

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıta da yansıyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 43 kuruş, motorinde 66 kuruş artacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,82 TL’ye, Ankara’da 20,17 TL’ye, İzmir’de 20,16 TL’ye yükselecek.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,58 TL’ye, Ankara’da 18,94 TL’ye, İzmir’de 19,04 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve bayi kârlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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