Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek.
Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıta da yansıyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 43 kuruş, motorinde 66 kuruş artacak.
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,82 TL’ye, Ankara’da 20,17 TL’ye, İzmir’de 20,16 TL’ye yükselecek.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,58 TL’ye, Ankara’da 18,94 TL’ye, İzmir’de 19,04 TL’ye yükselecek.
Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve bayi kârlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.