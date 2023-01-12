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Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek.

Sozcu.com.tr
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Benzine zam geliyor

Petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimin etkisiyle akaryakıtta yeni zam kararı alındı.

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 19,7 TL’ye, Ankara’da 19,9 TL’ye ve İzmir’de ise 19,88 TL’ye yükselecek.

Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Rafineri uzaklıkları ve şirketlerin kâr marjlarına göre akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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