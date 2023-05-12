Binaların inşasında mağaza yapımı belirli şartlara bağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde düzenleme yaparak, içinde konut yer alan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesinin belirli şartlara bağlandığını duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde düzenleme yaparak, içinde konut yer alan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesinin belirli şartlara bağlandığını duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan planla alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, konut amaçlı binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesi için; bu fonksiyonların yer aldığı zemin kat yüksekliğinin 4.50 metreden az olması, yapının tasarımında Türkiye bina deprem yönetmeliğinde yer alan A12, A13, A14 veya A15 tipi taşıyıcı sistemlerin kullanılması, kısa kolon oluşturulmaması, asma kat ve binada kapalı çıkma yapılmaması şartlarının tamamının sağlanması zorunlu olacak.

4 KAT VE ÜZERİNDA KAPALI ÇIKMA YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğe göre, içinde konut yer alan zemin hariç 4 kat ve üzeri binalarda kapalı çıkma yapılamayacak.

Zemin+4 katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; kolonların, Türkiye bina deprem yönetmeliği kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunlu tutuldu.

Bitişik nizam parsellerde bitişik yapılacak olan binaların arasında yönetmelik gereği bırakılması gereken deprem derz boşluğu kadar mesafenin parsel sınırından itibaren bırakılması zorunlu olacak. Bu boşluğun dışarı bakan tüm cepheleri, yapıların salınım yapmasına engel olmayacak şekilde hafif malzemeler ile bina boyunca kapatılarak can ve mal güvenliği temin edilecek.

MİMARLIK KRİTERLERİ BELİRLENDİ

Mimari estetik değerinin arttırılarak şehirlere kimlik kazandırılması amacıyla, nüfusu 50 bin fazla olan belediyelerde yapılacak umumun kullanımına mahsus olan bina ve ticari yapıların mimari proje müellifliği, en az 5 yıl mesleki tecrübeli ve en az 10 bin m2 ve en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunduğunu belgeleyen mimarlar tarafından üstlenilebilecek.

Zemin kat hariç olmak üzere 5 ila 7 kat arasındaki binaların statik proje müellifliğini en az 3 yıl mesleki tecrübeli, 8 ila 15 kat arasındaki binaların statik proje müellifliğini 5 yıldan fazla mesleki tecrübeli, 15 kat üzeri binaların statik proje müellifliğini ise 7 yıldan fazla mesleki tecrübeli inşaat mühendisleri üstelenebilecek.

Yönetmelikte ayrıca belirli yükseklikteki binaların yapımına ilişkin mühendislik hizmetlerinin kriterlerine ilişkin hükümler de yer alıyor. (REUTERS)