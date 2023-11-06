Binlerce emekli yardım kuyruğunda

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) emekliler için başlattığı destek kampanyasına katılım, emekli vatandaşların çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz AYHAN

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Kampanyanın başladığı eylül ayında, 7 bin 500 TL ve altında maaş alan toplam 6 bin 100 emekli, belediye yardımından yararlandı. Bu sayı kasım ayı başında ise yüzde 100'den fazla artarak 15 bin 329'a yükseldi ABB'nin ekonomik sıkıntı çeken, maaşı düşük emekliler için eylülde başlattığı kampanyası 1.000 liralık destekten oluşuyor. Maaşı açlık sınırının neredeyse yarısı kadar olan emekli 1.000 lira alabilmek için belediyeye başvuruyor.

1.000 TL DESTEK

Yardımdan faydalanmak isteyen emeklilerin sayısı ise her geçen ay artıyor. Ekim ayında mali destekten faydalanan emeklilerin sayısı bir önceki aya göre 4 bin 497 artarak 10 bin 597 kişiye çıktı. Kasım ayı başında yardım alan emekli sayısı ise ekime göre 4 bin 732 artışla 15 bin 329'a çıktı.