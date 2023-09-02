Borç kriziyle boğuşan Çinli emlak devi ilk engeli aştı

6,7 milyar dolarlık rekor zarar açıklayan ve borç krizinin pençesinde olan Çin'in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden, alacaklılarından tahvil ödemelerini uzatmak için onay aldı. Şirket, temerrüdü önlemek için zaman kazanmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Borçları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veren Çin’in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şirket, temerrütten kaçınmaya çalıştığı için 3,9 milyar yuan (540 milyon dolar) tutarındaki tahvilinin vadesini uzatmak için alacaklılarından onay istiyordu.

Kaynaklara ve Reuters tarafından görülen bir belgeye göre Country Garden, alacaklılarından tahvil ödemelerini uzatmak için onay aldı.

ALACAKLILARIN YÜZDE 43,64’Ü KARŞI ÇIKTI

Tahvil sahipleriyle paylaşılan resmi bir belge, cuma günkü oylamada, Country Garden’ın alacaklılarının yüzde 56,08’inin bu talebi onayladığı, yüzde 43,64’ünün karşı çıktığı ve yüzde 0,28’inin de çekimser kaldığı belirtildi.

Şirketin söz konusu borcunu üç yıl içinde taksitler halinde ödeyebileceği anlamına gelen bu gelişmenin, hem zor durumdaki şirket için hem de krizden etkilenen emlak sektörü için büyük bir rahatlama olduğu belirtildi.

6,7 MİLYAR DOLARLIK REKOR ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, bir zamanlar satış açısından Çin’in en büyük özel mülkiyet geliştiricisi olan Country Garden, ülkenin emlak sektörünü etkileyen likidite krizinden kurtulmaya çalışırken yılın ilk yarısında 6,7 milyar dolar rekor zarar açıklamıştı.

Çarşamba günü açıklanan altı aylık sonuçlar, yakın zamana kadar emsallerinin çoğundan daha güvenli olduğu düşünülen grup için şimdiye kadarki en yüksek kayıpları temsil ediyor.

EVERGRANDE İLE KIYASLANDIĞINDA…

Şirketin şu an yaşadığı sıkıntılar, bir başka Çinli emlak devi Evergrande’nin 2021’de temerrüde düşmesiyle başlayan ve Çin yatırım sektörüne yayılma işaretleri gösteren iki yıllık gayrimenkul likidite krizinin bir parçası…

Bu yıla kadar Country Garden satış açısından en büyük Çinli geliştiriciydi.

Şirketin, Evergrande gibi emsalleriyle karşılaştırıldığında mali açıdan sağlam olduğu düşünülüyor.

Country Garden’ın yükümlülükleri Evergrande’dekilerin yüzde 59’u oranında.

Şirket Çin genelinde 3 bin 103 projeye sahipken, Evergrande’ninki yaklaşık 800’dü.

EKONOMİNİN 4’TE 1’İNİ OLUŞTURAN SEKTÖR 2021’DEN BERİ KRİZDE

Country Garden’ın temerrüdünün ülkede derinleşen emlak krizini daha da kötüleştireceği; sadece emlak piyasasının değil, genel olarak Çin ekonomisinin toparlanma ihtimalini geciktirebileceği belirtiliyor.

Ekonominin kabaca dörtte birini oluşturan Çin emlak sektörü, yetkililerin müteahhitlerin borç kaynaklı inşaat patlamasını engellemesinin ardından 2021’den bu yana bir krizden diğerine yalpaladı.

Sektörde yaşanan eşi benzeri görülmemiş bir likidite krizi, küresel piyasaları sarsan dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Covid-19 sonrası hızlı toparlanma için büyük bir risk oluşturuyor.

Country Garden borç ödemesinin uzatılması, Çin’in en büyük özel geliştiricisine temerrüdü önlemek için zaman kazandırmış oldu.

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