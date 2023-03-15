Bütçe şubatta 170,6 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi depremin etkili olduğu şubat ayında 170,6 milyar TL açık verdi. İki aylık açık 202,8 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Buna göre, bütçe şubatta 170,6 milyar TL açık verdi. Bu açık rakamı, aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçti.

Böylece ocak-şubat dönemi bütçe açığı 202,8 milyar TL’ye yükseldi.

Merkezi bütçe, geçen yıl şubatta 69,7 milyar TL, geçen yıl ocak-şubat döneminde 99,8 milyar TL fazla vermişti.

Şubatta bütçe gelirleri 218,8 milyar TL olurken, giderler 389,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları kapsamında yapılan ödemeler şubatta 632 milyon TL oldu. KKM kapsamında son bir yılda bütçeden yapılan toplam ödeme 94,7 milyar TL’ye ulaştı.

Botaş için merkezi yönetim bütçesinden aktarılan görevlendirme gideri ocakta olduğu gibi şubatta da 16 milyar TL olarak açıklandı.

Şubatta merkezi yönetim faiz giderleri 34,2 milyar TL oldu. İki ayda faiz giderleri toplam 55,6 milyar TL’ye ulaştı. Geçen sene ilk iki ayda toplam faiz gideri 57,9 milyar TL olmuştu.

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