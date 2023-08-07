Can boğazdan gelir dedi yoksul halkla dalga geçti

Helal yemekle ilgili sureyi takvimine koyan Diyanet, açlıkla mücadele eden halka, “Can boğazdan gelir, sofranız zengin, gönülleriniz engin olsun” dedi.

Deniz AYHAN

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36 milyar liralık dev bütçesiyle sürekli tartışılan Diyanet'ten, ekonomik krizle mücadele eden vatandaşa garip bir tavsiye geldi. Diyanet'in takviminin 3 Ağustos 2023 tarihli sayfasında, Bakara Suresi ve “Can boğazdan gelir” sloganı yer aldı. Takvimde vatandaşa şu öneriler yapıldı:

DENGELİ BESLENİN!

“İnsanın yiyeceğine önem vermesiyle güçleneceğini anlatmak için ‘Can boğazdan gelir ya da geçer' deriz. Sağlığımız için gerekli besinleri vaktinde ve yeterince almamız hayati önem taşır. Bu atasözünü meseleyi önemsiz gören insanları uyarmak için kullanırız. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin ölçüsü, vücudun gereksinim duyduğu gıdaları yemektir. Önemli olan Allah'ın helal ve temiz kabul ettiği şeylerden yemek ve israfa kaçmamaktır. Allah aşırılıktan uzak duran, ölçüyü kaçırmayan ve haddini aşmayan kullarını daha çok sever. O hâlde bu sevgiyi kazanmak için sadece bedenimizi beslemeyelim. Ruhumuzun gıdası olan namaz, oruç gibi ibadetleri emredildiği şekilde yapalım, beden ve ruh sağlığımız bozulmasın. Sofralarımız zengin, gönüllerimiz engin olsun.” Diyanet'ten gelen bu uyarı, akıllara ekmek bile alamayan on binlerce vatandaşı getirdi. Türkiye'de yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan 3 milyon 615 bin 670 hane var. 4 milyon hane ise temel gıda gereksinimini karşılayamadığı için devletten yardım alıyor.

Diyanet takvimlere 137 milyon harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), her yıl milyonlarca takvim bastırıyor. 2018- 2024 yıllarında, takvimler için toplam 136 milyon 972 lira masraf yapıldı. DİB'in takvimlere ödediği tutar yıllara göre şöyle oldu: 2024 yılında 44 milyon 155 bin 125 lira, 20023 yılında 38 milyon 361 bin lira, 2022 yılında 18 milyon 091 bin 800 lira, 2021'de 10 milyon 690 bin lira, 2002'de 9 milyon 881 bin 280 lira, 2019 yılında 8 milyon 561 bin 500 lira ve 2018 yılında 7 milyon 231 bin 250 lira.