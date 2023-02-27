Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan özel davetle yarım milyarlık gizli ihale

AKP iktidarı bir büyük ihaleyi daha gizli kapaklı bitirdi. Mersin'deki yarım milyarlık ihale kimselere duyurulmadan özel davetle verildi. İhalenin sözleşmesi büyük depremlerden 3 gün sonra imzalandı.

Yusuf DEMİR

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri sonrası yaklaşık 270 bin kalıcı konut için peş peşe dev ihaleler düzenleyecek. Bakanlığı yapacağı bu ihallerin yaklaşık maliyeti 350 milyar lirayı aşacak.

Uzmanlar bu ihalelerin AKP iktidarında alışılageldiği şekilde 21b Pazarlık usülüyle özel davetle gizli saklı değil, rekabete imkan sağlayan “açık” usülde yapılması çağrısında bulunuyor.

Ancak bakanlıktan bu ihalelerin açık usülde yapılacağına dair bugüne kadar bir açıklama gelmedi. Aksine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın depremden hemen önce yarım milyar lirayı bulan büyüklükte bir ihaleyi daha kimselere duyurmadan tamamladığı ve depremden 3 gün sonra sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu kayıtlarına bugün kaydedilen, “Mersin Anamur Alaköprü İskan Yerleşkesi Tarımsal Araziler Önlem Yapıları ve Sulama İşleri Yapım İşi” adlı ihalenin 12 Ocak 2023 günü gerçekleştiği anlaşıldı.

Kamu İhale Kanunu’nun esas usül olarak düzenlediği “açık” usül yerine 21b Pazarlık usülünü tercih eden Bakanlık, ihaleyi ilana çıkmadan, yani kimseye duyurmadan topladı.

REKABET YAŞANMADI, KAMU ZARARI OLUŞTU

486 milyon 300 bin TL yaklaşık maliyet hesaplanan ihaleye 6 teklif verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihaleyi özel olarak davet ettiği Özcoşkun Yapı, Maki İnşaat İş Ortaklığı’na 485 milyon 990 619 TL’ye verdi. “Özel davet” nedeniyle rekabet ortamının oluşmadığı ihalede, açık usulde daha çok sayıda firmanın rekabet etmesi nedeniyle çok daha yüksek indirim yapılması mümkünken, yüzde 1 bile indirim gerçekleşmedi.

İKİSİ DE AYNI PATRONUN ŞİRKETİ

İhaleyi alan iş ortaklığıyla ilgili kayıtlar incelendiğinde ilk dikkat çeken iki şirketin de aynı adreste ve sahibinin aynı kişiler olması… Her iki şirketin sahibi de Mehmet ve Mahmut Özcoşkun ve diğerleri olarak tescil edilmiş durumda.

ŞARAMPOL OPERASYONU

Mahmut Özcoşkun’un adı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden dönen rüşvet çarkını ortaya çıkaran Şarampol operasyonunda geçmişti.

Soruşturmada 46 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklanmıştı. O dönem Mahmut Özcoşkun da tutuklu yargılanmıştı.

“ASLINDA ORTADA BİR İHALE YOK”

Özcoşkun, AKP'li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin tonluk mıcır malzemesi ihalesine usulsüzlük yapıldığına ilişkin, “Aslında ortada bir ihale yok, doğrudan temin var. İşi yaptık, sonra ihale yapıldı” açıklamasıyla dikkat çekmişti.”

Şirkete, Şarampol soruşturmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mersin’de çeşitli ihaleler verilmesi eleştirilmişti.

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