Cezayir ile gaz ithalatı anlaşması 3 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir ile LNG anlaşmasının 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

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Turkiye ile Cezayir arasında var olan, yılda 4,4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı anlaşmasının süresi 3 yıl uzatıldı.

Buna göre, anlaşma ile Ekim 2024’te sona erecek olan alım kontratı 2027’ye uzatılmış oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün akşam sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresinin üç yıl daha uzadığını belirterek, “Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek” dedi. (REUTERS)

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