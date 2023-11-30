Çok maaşlı bürokrata zam ve vergi kıyağı

Memur-Sen Başkan yardımcısı Tombul, birkaç yerden ücret alan bürokratların ‘huzur hakkı’ kazançlarına yüzde 300 zam yapılıp gelir vergisinden de muaf hale getirildiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Milyonlarca vatandaş işsiz gezerken, birden fazla koltuk verilip çok sayıda yerden para alan üst düzey bürokratlara yüzde 300 oranında ek zam yapıldığı ve huzur hakkı adı altında ödenen bu paraların da vergiden muaf tutulduğu bildirildi.

Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifinin içerisinde üst düzey bürokratların ‘huzur hakkı' ödemelerinde yüzde 300 artış sağlayan düzenlemeler olduğunu kaydetti.

Tonbul, zaten yüksek maaş alan üst düzey yöneticilere huzur hakkı adı altında 28 bin lira para ödendiğini, bu paradan da diğer memurların aksine vergi kesilmediğini belirterek, bunun memurlar arasında tartışmaya kapı araladığını söyledi.

Tonbul, TBMM'de görüşülen torba yasa teklifinin içinde milyonlarca memurun sorunlarını çözecek maddeler yerine zaten yüksek maaş alan üst düzey yöneticilerin huzur hakkına yüksek zam ve vergi avantajları sağlayan, devlete ek yük getiren düzenlemeler olduğunu söyledi.

Sorunları çözüm bekleyen milyonlarca memurun yine unutulduğunu belirten Tonbul, “Birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, zorunlu emekliliğin kaldırılması, Mühendislik Meslek Kanunu, deprem bölgesindeki memura ilave haklar ve 8 bin 77 TL ilave ödemenin emekli aylıklarına da yansıtılması gibi düzenlemeler bekliyor. Öncelik ve aciliyet burada” dedi.

Tonbul, eleştirilerini şöyle dile getirdi:

YÜZDE 300 ZAM

“Kanun teklifi, sözleşmeli personelin sigortalılık statüsü, üst düzey yöneticilerin atanacakları kadro ve pozisyonlar, yeni idari uzman kadrosunun tahsisine ilişkin düzenlemeler gibi kamu personelini ilgilendiren fakat mali, sosyal ve özlük hakları artırılmazken zaten yüksek maaş alanların Huzur Hakkının ödenmesinde yüzde 300 artış sağlayan düzenlemeleri de içerisinde barındırıyor.

HUZUR VAR VERGİSİ YOK

“Heyet, komisyon, denetim, yönetim kurulu ve benzeri kurullara üye yöneticilere ödenen Huzur Hakkı uygulaması, ilave bir gelir sağlamasına rağmen bu gelirler yalnızca damga vergisine tabii tutulmuş ve gelir vergisinden muaf sayılmıştır. Hatta bu kurul üyelerine en düşük devlet memuru maaşı olan 22 bin liranın yaklaşık yüzde 30 üzerinde 28 bin lira Huzur Hakkı verilmesine karşılık bu tutardan gelir vergisi kesilmesi öngörülmemiştir. Devletimize bütçe denkleştirmeleri için gelir gerekirken ve kamu görevlilerimizin önemli bir kısmı yüzde 27'lik dilime girerek vergi öderken huzur hakkı uygulamasından gelir vergisi kesilmemesi önemli tartışmalara kapı aralamaktadır.”

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