‘Deprem bölgesinde 10 milyon tonluk çimento ihtiyacını karşılarız’

Türkçimento Başkanı Fatih Yücelik, depremin ardından yapımına başlanacak konutlar için sektörün kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek, "İhtiyacın 10 milyon ton çimento olacağını öngörüyoruz. Bölgede bunun üzerinde kapasite var, çimento sıkıntısı yaşanmaz" dedi.

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Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (Türkçimento) Başkanı Fatih Yücelik, “Deprem bölgesindeki ve o bölge yakınındaki çimento fabrikalarımız, burada ihtiyaç duyulan çimentonun tamamını karşılayabilecek kapasite ve güçte” dedi.

Yücelik, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar 300’e yakın konteyner bağlantısı yaptık. Bulabildiğimizi alıyorum. Kahramanmaraş’tan başlıyoruz. Her çimento fabrikamız da zaten bağımsız olarak önemli desteklerde bulunuyorlar.

Sektör olarak ilk andan itibaren iş makinesi desteği verdik. Çimento fabrikaları, iş makinesi ve iş gücünü arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk ettik. Gerçekten çok büyük bir felaket. Biz de elimizden geleni ilk andan itibaren başlattık, devam da ediyoruz.

Yurt dışı bağlantılı firmalarımız var, onların da yurt dışındaki genel merkezlerinden yardımlar gelmeye başladı. Tek yürek halinde, o bölgeyi ayağa kaldırmanın, yaraları sarmanın derdindeyiz.”

‘İHRACATA YÖNELMEYİZ’

Deprem bölgesinde 7-8 civarında çimento fabrikası olduğu bilgisini veren Yücelik, şunları kaydetti:

“Bunların birkaç tanesi kapasite olarak çok büyük fabrikalar. Normal standardın iki katı büyüklüğündeler. İhtiyacın 10 milyon ton çimento olacağını öngörüyoruz. Bölgede bunun üzerinde kapasite var, çimento sıkıntısı yaşanmaz.

Bizzat Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana’da fabrikalar var. Yakın illerde de Mersin, Kayseri ve Elazığ’da fabrikalar bulunuyor. ‘Ne yapabiliriz, yetişir mi?’ diye hesapladık. Çimento fabrikaları 3 vardiya yani 24 saat çalışıyor. Türkiye genelinde 50 civarında, bölgenin çevre illeriyle birlikte de 15 çimento fabrikası bulunuyor.”

Bu süreçte bölgede çimento ihtiyacı varken hiçbir fabrikanın ihracata yönelmeyeceğini belirten Yücelik, “Sektöre ihtiyaç varken ‘Talep arttı’ diye kimse böyle bir fiyat artışına gitmez. Firmalarımız her evi kendi evi gibi düşünüp hassasiyetle hareket ediyor ve etmeye de devam edeceğiz. Ülke bizim, bu topraklar bizim. Çimento tedariki noktasında herkes müsterih olsun” dedi. (AA)

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