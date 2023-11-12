Depremzedeler bu kışı çadırlarda geçirir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 9 ay geride kaldı. Halen çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, kalıcı konutlarına geçmek için bekliyor.

Deniz AYHAN

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Afet bölgesinde yaşanan barınma krizi ile birlikte depremzedeleri zor bir kış bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremde zarar gören kentlerde 200 bin konutun inşasının devam ettiğini, yıl sonuna kadar, 41 bin konut ve 5 bin köy evini teslim edeceklerini açıkladı.

‘NE ZAMAN BİTECEK?'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise, “Önümüz kış, insanlar çadırlarda, konteynerlerde yaşamaya devam edecek. Bu hızla devam ederseniz konutları 8 yıldan önce bitiremezsiniz” dedi.

“300 bin konutu bir yılda bitireceğinizi belirttiniz, 50 bin konut dahi tamamlanmadı” ifadelerini kullanan Ulaş Karasu, “200 bin konutun inşasının devam ettiğini söylüyorsunuz. Bu konutlar ne zaman bitecek” diye sordu.

İstanbul'da yapılacak konutlara da değinen Karasu, “İstanbul'da da birkaç senede 500-600 bin konut yapacağınızı ifade ediyorsunuz. Ülkemizdeki inşaat sektörünün yaşadığı krizden haberiniz yok? İnşaat maliyetleri üç yılda 10 katına çıktı. Kalıpçı, demirci dahi bulunamıyor. İstanbul'da birkaç yıl içinde 500-600 bin konutu nasıl yapacaksınız?” diyerek, yanıtlanması beklenen sorulara dikkat çekti.