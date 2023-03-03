DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 102,3

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, şubat ayında gıda enflasyonu ortalama yüzde 69,3 olarak gerçekleşirken emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 88,3 oldu. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 102,3 olarak gerçekleşti.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), dar gelirli vatandaşların maruz kaldığı gıda enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, emeklilerin ve dar gelirlilerin gıda enflasyonunun yüzde 88-102 aralığında seyrettiği belirtildi.

DİSK-AR’ın hesaplamasına göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 69,3 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,3 oldu.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 69,3 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 89,3, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 102,3 olarak gerçekleşti.

2022’DE YÜZDE 29,7 İDİ

Yapılan yazılı açıklamada, “AKP enflasyonu artırmaya devam ediyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7 olan enflasyon oranı Şubat 2023'te yüzde 55,18 oldu” denildi.

Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın da açılmaya başladığının altı çizildi ve Şubat 2023'te 2003:100 bazlı TÜFE endeksi 1241 olurken, gıda enflasyonu endeksi 1780 olduğu ifade edildi.

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