Dünya Bankası deprem için uyarmış: Türkiye’ye 465 milyar dolar lazım

Dünya Bankası'nın 2021 tarihli bir raporuna göre, Türkiye'de evleri güvenli hale getirmenin maliyeti 465 milyar dolar. Şimdiye kadar 6,7 milyon konutun sadece yüzde 4'ü dönüştürüldü.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş depreminin ardından, Dünya Bankası’nın Türkiye’yi 2021’de uyardığı ortaya çıktı.

Dünya Bankası, 2021 tarihli raporunda milyonlarca özel mülkün acil güçlendirilmesi gerektirdiği konusunda uyarılarda bulunarak ‘büyük miktarda finansman’ çağrısında bulunmuş. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, Türkiye’deki milyonlarca konutu depreme dayanıklı hale getirmenin veya yeniden inşa etmenin maliyeti yaklaşık yarım trilyon dolar.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesine göre Dünya Bankası’nın Aralık 2021’de kaleme aldığı rapor, Türkiye’nin depreme hazırlık konusunda sınıfta kaldığını gösterdi. Banka, Türk şehirlerinde, 2000 yılından önce inşa edilen konut stokunun çoğun sismik ve iklim tehlikelerine karşı oldukça savunmasız olduğunu belirterek acil güçlendirme gerektiğini belirtti.

YALNIZCA YÜZDE 4’Ü YENİLENMİŞ

2021 tarihli raporda, “Türkiye genelinde yaklaşık 6,7 milyon konutun güçlendirme veya yeniden inşa maliyeti 465 milyar dolar (8,77 trilyon TL) olarak tahmin edilmektedir. Şimdiye kadar, bu binaların sadece yaklaşık yüzde 4’ü dönüştürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca, “Konut güçlendirmeyi veya yeniden inşayı orta ve alt gelir gruplarına erişilebilir kılmak için ek finansman yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç var” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’YE FİNANSMAN SAĞLAMIŞLARDI

Dünya Bankası daha önce Türkiye’deki kamu binalarının depremlere dayanıklı hâle getirilmesi için de finansman sağlamıştı. Örgüt, Türkiye’ye Haziran 2021’de Türkiye’ye 140 okul, hastane ve kamu binasını güçlendirmesi veya yeniden inşa etmesi için 265 milyon dolarlık bir kredi verdi.

Banka ayrıca, İstanbul’daki kamu binalarını deprem şokuna dayanacak şekilde iyileştirmek için 2004 ile 2015 yılları arasında yürütülen ve İstanbul Sismik Riski Azaltma Projesi (İSMEP) olarak bilinen projeye 550 milyon dolarlık finansman sağladı.

Rapora göre hükümetin özel sektörü finanse etme konusunda endişeleri vardı. 2020’den itibaren ise hükümet, düşük konut kredisi kampanyalarıyla özel konut sektörüne doğrudan müdahaleye başladı.

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