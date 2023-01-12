EBRD’den 2022’de rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkelerde 2022'de 13.1 milyar Euro (14.1 milyar dolar) ile rekor düzeyde yatırım yaptı.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkelerde 2022’de 13.1 milyar Euro (14.1 milyar dolar) ile rekor düzeyde yatırım yaptı.

EBRD böylece 2020’de ekonomileri corona virüsü salgınının yarattığı tahribata karşı korumak için acil durum desteği olarak verdiği 11 milyar Euro ile önceki rekorunu aşmış oldu.

EBRD 2021’de 10.4 milyar dolar değerinde yatırım yapmıştı.

1,7 MİLYAR EURO’SU UKRAYNA’YA

13.1 milyar Euro değerindeki toplam yatırımın 1.7 milyar Euro’luk kısmı, hayati altyapı, enerji ve gıda güvenliği yatırımları ve özel sektöre destek için Ukrayna’ya yapıldı.

EBRD, yıl sonuna kadar Ukrayna’ya toplam 3 milyar Euro yatırım yapma taahhüdünü tekrarladı.

EBRD’in finanse ettiği projelerin sayısı 2022’de bir önceki yıla kıyasla 413’ten 431’e yükseldi.

EBRD Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkede faaliyet gösteriyor. (REUTERS)

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