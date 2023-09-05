Ekonomistler 2024 için karamsar

Küresel finans kuruluşlarının analistlerine göre yükselen faizler, Çin ekonomisindeki sorunlar ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama 2024'te tüm dünyayı etkileyecek. İşte Capital Economisc, Moody's, Citi ve Barclays ekonomistlerinin 2024 tahminleri...

Sozcu.com.tr

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Ekonomistlere göre, büyük ekonomilerde faiz oranlarının sürekli yükselmesi, 2023’te beklentilerin üzerinde performans gösteren küresel büyümenin önümüzdeki yıl yavaşlayacağı anlamına geliyor.

Küresel finans kuruluşlarının tahmincilerinin paylaştığı değerlendirmeler ekonominin 2024’te zayıf bir performans sergileyeceğini gösteriyor.

Ekonomistler ayrıca yüksek talebin enflasyonu daha uzun süre yukarıda bırakacağı ve bunun da gelişmiş ekonomilerdeki faiz seviyelerini yüksek tutacağı görüşünde

Birkaç ay öncesine kadar Fed’in 2023 içinde faiz oranlarını düşürmeye başlaması bekleniyordu. Ancak ABD ekonomisinin güçlü kalması tahminlerin ertelenmesine sebep oldu. Ekonomistler şimdi ilk faiz indiriminin gelecek yılın ilkbaharında yapılmasını bekliyor.

Faizlerin yüksek kalmasının ise ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesi ve işsizliği artırması öngörülüyor.

‘BÜYÜME YAVAŞLAYACAK’

Consensus Economics danışmanlık şirketinin tahminlerinin toplamına göre, 2024’te üretim yüzde 2,1 oranında artacak. Bu da ekonominin bu yıl kaydetmesi beklenen yüzde 2,4 büyüme oranından daha düşük bir performans sergilemesi anlamına geliyor.

Capital Economics’in kıdemli küresel ekonomisti Simon MacAdam ise 2024’teki yavaşlamanın bir kısmının “bazı temel aritmetik etkilerin” sonucu olacağını söyledi. MacAdam ekonominin 2023’te güçlü kalması nedeniyle 2024’te zayıf seyredeceğini belirtti.

CITI: ZAYIFLIK GELECEK YILA SARKIYOR

ABD bankası Citi’nin baş ekonomisti Nathan Sheets, “Hizmet talebi büyük ölçüde hız kesmeden devam etti, işgücü piyasası güçlü kaldı, ücretler artmaya devam etti. Bu yıl için öngörülen zayıflığın bir kısmı 2024 yılına sarkıyor” dedi.

Sheets, ABD dahil birçok ülkede durgunluk olacağını ancak bu durgunluğun beklenenden daha sonra geleceğini söyledi.

MOODY’S: FAİZLER YÜKSEK KALACAK

Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi, ABD ekonomisinin bu yıl bir resesyondan kaçınma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyerek, Fed’in enflasyonu tamamen bastırmak için faizleri daha uzun süre yüksek tutacağını ve bunun da 2024’te daha yavaş büyüme anlamına geldiğini söyledi.

Almanya dışında Avrupa ekonomisinin de bu yılı korkulandan biraz daha iyi geçirdiğini söyleyen Zandi, bunun da Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faizleri yüksek tutma ihtimalini artırdığını belirtti.

ÇİN KORKUSU

Çin’in pandemi sonrası toparlanmanın ardından ekonomik yavaşlaması da ekonomistlerin 2024’e dair karamsarlığına katkıda bulundu. Barclays ekonomi araştırmaları başkanı Christian Keller, ülkedeki yavaşlamayı “yapısal” olarak nitelendirdi.

Çin ekonomisindeki sorunların küresel ekonomiyi etkileyeceğini belirten Keller, “2024’te yön küresel bir yavaşlamaya uygun görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.