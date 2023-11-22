En düşük emekli aylığı 10.400 lirayı bulur

6.5 milyon emekli, 7.500 liralık maaş ile geçim mücadelesi veriyor. En düşük emekli aylığının yıl başında 10.300-10.400 lira aralığına çıkması bekleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Bir yıldır 7.500 TL'de sabit tutulan en düşük emekli aylığı, seçim zammı yapılmazsa yıl başında en fazla 10 bin 400 liraya çıkacak. Bu yılki genel seçim döneminde kamu işçisi ve memurların aksine hem ara zam hem de enflasyon zammından mahrum bırakılan en düşük emekli aylığına enflasyon dışında zam yapılmazsa 10 milyona yakın emekli 2024'ü de daha da zor şartlarda geçirecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına 6 ayda bir geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Temmuzda bu emeklilere yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ancak zam kök ücretlere yapıldığı için 6.5 milyon emeklinin 7.500 liralık en düşük emekli aylığında artış olmadı. Kök ücreti bu rakamın altında olanlar ikinci 6 ayı zamsız geçirdi.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 29.4

Önümüzdeki ocak ayında tüm emeklilerle birlikte en düşük emekli aylığına temmuz-aralık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 29.41 oldu. Enflasyonda kasımda yüzde 3, aralıkta yüzde 3 çıkması halinde ocakta emekli aylıklarına yüzde 37.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 10.300 TL olacak. Enflasyon yüzde 4+3 çıkması halinde, emekli zammı yüzde 38.7, en düşük emekli aylığı 10.402 TL olacak. Seçim yılı olması nedeniyle daha yüksek bir zam belirlenmesi de sürpriz olmayacak.

Memur ve emeklisinin zammı yüzde 50

Memur ve memur emeklileri ise 2024 yılı başında enflasyon farkına ilave yüzde 15 hakem heyeti zammı alacak. Memur ve emeklisine temmuzda 25 zam verilmiş, bunun yüzde 6'sı toplu sözleşmeden gelmişti. Kasım ve aralıkta enflasyonun yüzde 3+3 çıkması halinde memur ve emekliye yüzde 29.5 enflasyon farkı ve yüzde 15 zam yapılacak. Toplam zam yüzde 48.93 olacak. Kasım-aralık enflasyonunun yüzde 4+3 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 30.8, toplam zam yüzde 50.4 olacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak.