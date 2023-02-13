Enerji krizinin Avrupa ülkelerine faturası 800 milyar Euro’ya yaklaştı

Avrupa ülkeleri genelinde enerji krizinin başladığı Eylül 2021-Ocak 2023 döneminde tüketicileri artan enerji maliyetlerinden korumak için toplam 792 milyar Euro kaynak tahsis edildi.

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Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşı alınan mali tedbirlerin miktarı yaklaşık 800 milyar Euro’yu buldu.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’in “Enerji krizine karşı ulusal maliye politikası tepkileri” başlıklı çalışması yayımlandı.

Buna göre, toptan enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa ülkelerindeki hükümetleri, tüketicileri artan fiyatların doğrudan etkisinden korumak için önlemler almaya sevk etti.

Bu çerçevede, Avrupa ülkeleri genelinde enerji krizinin başladığı Eylül 2021-Ocak 2023 döneminde tüketicileri artan enerji maliyetlerinden korumak için toplam 792 milyar Euro kaynak tahsis edildi.

ALMANYA BAŞI ÇEKTİ

Almanya, toplam 268,1 milyar Euro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu.

Almanya’yı 103,3 milyar Euro ile İngiltere, 99,3 milyar Euro ile İtalya, 92,1 milyar avroyla Fransa, 40,2 milyar Euro ile İspanya, 39,2 milyar Euro ile Hollanda, 21,5 milyar Euro ile Avusturya, 20,6 milyar Euro ile Danimarka ve 12,4 milyar Euro ile Polonya izledi.

Enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranında ise ilk sırayı yüzde 9,3 ile Slovakya aldı.

KİŞİ BAŞI EN YÜKSEK KAYNAK TAHSİSİ LÜKSEMBURG’DA

Bu ülkeyi, yüzde 7,5 ile Almanya, yüzde 7,1 ile Malta yüzde 6,1 ile Danimarka yüzde 5,7 ile Bulgaristan ve yüzde 5,6 ile İtalya takip etti.

Böylece, AB üyesi 27 ülke enerji krizine karşı 681 milyar Euro kaynak ayırdı.

Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşı kişi başına en yüksek kaynak tahsisini ise 3 bin 765 Euro ile Lüksemburg, 3 bin 512 Euro ile Danimarka, 3 bin 221 Euro ile Almanya, 2 bin 399 Euro ile Avusturya ve 2 bin 227 Euro ile Hollanda gerçekleştirdi. (AA)

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