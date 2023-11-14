Enerji şirketlerine 1 milyarlık kıyak

Her şeyin fiyatı artarken devletin özel şirketlere sattığı elektriğin toptan fiyatına yüzde 56.4 oranında indirim yapıldı. İndirimle halkın bütçesinden şirketlerin kasasına 1 milyar 27 milyon lira akacak.

Erdoğan SÜZER

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HALKA 1 kuruşluk desteği sağlamak için bile ‘bütçede kaynak yok' deyip kılı kırk yaran iktidar sıra enerji şirketlerine gelince bütçe dengelerini unutup bol keseden para dağıtıyor. Yüksek enflasyon yüzünden iğneden ipliğe her şeye durmadan zammın yağdığı dönemde devletin enerji şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatlarında yüzde 56.4 oranında devasa indirime gidildi. Enerji şirketleri devletten ucuza aldıkları elektriği vatandaşa hiçbir indirim yapmadan aynı fiyatla satmaya devam edecekler.

YARIDAN FAZLA DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sayede, son dönemde adeta koruma altına alınan enerji şirketlerinin kasalarına sadece 50 günde 1 milyar 27 milyon lira para girecek. Devlet de pahalıya ürettiği elektriği şirketlere ucuza sattığı için zararını halkın vergileriyle finanse edilen bütçeden karşılayacak. 10 Kasım Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararıyla, devlete ait Elektrik Üretim A.Ş. tarafından görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda uygulanan elektrik enerjisi toptan satış tarifesi kilovatsaat başına 110 kuruştan 48.2 kuruşa düşürüldü. Böylece enerji şirketlerinin elektrik alım maliyetleri yarıdan da fazla oranda düşürülürken abonelere satış

fiyatı aşağı çekilmedi.

İNDİRİM YANSITILMADI

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu eski üyesi Olgun Sakarya, düzenlemeyle şirketlere 1 milyar 27 milyon liralık kamu kaynağa aktarılacağını hesapladı. Sakarya, indirimin halkın elektrik faturasına yansıtılmadığını, dolayısıyla bütçe kaynaklarıyla şirketlere bir anlamda yıl sonu ikramiyesi dağıtılmış olduğunu söyledi.

‘Faturayı vatandaş ödeyecek

OLGUN Sakarya, elektrik tarifelerinin normal süresi olan 1 Ekim'de düzenlendiğini, o gün alınan kararla meskenler hariç diğer abone gruplarının kullandığı elektriğe enerji bedeli üzerinden yüzde 20 zam yapıldığını belirterek, “O zamdan sonra 10 Kasım'da elektriğin toptan satış fiyatında indirim yapılarak şirketler daha da rahatlatılmış oldu” dedi. Sakarya, indirime rağmen halkın elektrik faturalarında düşüş olmayacağı gibi ortaya çıkan 1 milyar liralık faturanın da halk tarafından ödeneceğine dikkat çekti.