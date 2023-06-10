Zarar eden ESK mağaza kapatıyor
Et ve Süt Kurumu (ESK) vatandaşların ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu mağazalarını kapatmaya başladı. Kurumun Ankara’da iki mağazası dışındaki tüm mağazaları kapandı.
Et ve Süt Kurumu (ESK) vatandaşların ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu mağazalarını kapatmaya başladı. Kurumun Ankara'da iki mağazası dışındaki tüm mağazaları kapandı.
Mağazaları aracılığıyla vatandaşlara ucuz et ürünü sağlayan ESK, şubeleri önünde oluşan kuyruklar ile gündeme geldi.
Vatandaşlar hava henüz aydınlanmadan sabaha karşı ESK önünde kuyruklar oluşturmaya başladı.
Sıra kavgası ve sık sık tartışmalar yaşanınca, mağazalara bankalardaki gibi sıramatikler konuldu.
KUYRUKLAR RAHATSIZ ETTİ
Kuyrukların giderek uzaması iktidarı rahatsız etti. Et-Süt Kurumu ürünlerine zam yapıldı. Dönemin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz de fiyatı artırdık” diye savundu ve görevden alındı.
Daha sonra da mağazalar birer ikişer kapanmaya başladı. Ankara'da yalnızca Sincan ve Ulus'taki mağazalar kaldı. En uzun kuyrukların olduğu Kızılay mağazası da kapandı.