Abone Ol

Zarar eden ESK mağaza kapatıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) vatandaşların ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu mağazalarını kapatmaya başladı. Kurumun Ankara’da iki mağazası dışındaki tüm mağazaları kapandı.

Yavuz ALATAN
Yayınlanma: 16:21 - 10 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Zarar eden ESK mağaza kapatıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) vatandaşların ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu mağazalarını kapatmaya başladı. Kurumun Ankara'da iki mağazası dışındaki tüm mağazaları kapandı.

Mağazaları aracılığıyla vatandaşlara ucuz et ürünü sağlayan ESK, şubeleri önünde oluşan kuyruklar ile gündeme geldi.

Vatandaşlar hava henüz aydınlanmadan sabaha karşı ESK önünde kuyruklar oluşturmaya başladı.

Sıra kavgası ve sık sık tartışmalar yaşanınca, mağazalara bankalardaki gibi sıramatikler konuldu.

KUYRUKLAR RAHATSIZ ETTİ

Kuyrukların giderek uzaması iktidarı rahatsız etti. Et-Süt Kurumu ürünlerine zam yapıldı. Dönemin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz de fiyatı artırdık” diye savundu ve görevden alındı.

Daha sonra da mağazalar birer ikişer kapanmaya başladı. Ankara'da yalnızca Sincan ve Ulus'taki mağazalar kaldı. En uzun kuyrukların olduğu Kızılay mağazası da kapandı.

Un, ekmek ve makarnaya zam geliyorİlginizi ÇekebilirUn, ekmek ve makarnaya zam geliyorAsgari ücret zammıyla ilgili beklenen haber geldiİlginizi ÇekebilirAsgari ücret zammıyla ilgili beklenen haber geldiOtomobil ve kitaba dolar zammıİlginizi ÇekebilirOtomobil ve kitaba dolar zammıEt ve Süt Kurumu besi çiftliği kuracakİlginizi ÇekebilirEt ve Süt Kurumu besi çiftliği kuracakEt ve Süt Kurumu'nda ucuz et kuyruğuİlginizi ÇekebilirEt ve Süt Kurumu'nda ucuz et kuyruğu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam