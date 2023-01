Et alamayan vatandaş sakatata yöneldi

Kıymanın 200 TL, kuşbaşının 230 TL ve bonfilenin 500 TL olduğu bugünlerde et yüzü göremeyen vatandaş çare olarak sakatata yöneldi. Bir kasap, vatandaşın son dönemde sakatatı alıp, kıyma olarak çektirdiğini anlattı.

İlker KILIÇASLAN

İthalata dayalı et politikası ve yerli havyan varlığımızın her geçen gün azalması sebebiyle et fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Et fiyatlarındaki yüksek artış geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın daha ucuz olan sakatata yönelmesine sebep oldu.

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın sakattan kıyma çektirdiğini söyleyen Ankaralı kasap, önümüzdeki Ramazan’da et fiyatlarının daha artacağını belirterek, “200 TL'lik kıyma 260-270 TL'ye yükselecek. Ramazan’da vatandaş et yüzü göremeyecek” dedi.

KIYMA 200 TL, BONFİLE 500 TL

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ankara Yenimahalle'de ziyaret ettiği et toptancısında et fiyatlarındaki son durum hakkında kasapların görüşünü aldı.

Et fiyatlarındaki son durum hakkında CHP'li vekile bilgi veren kasap, her geçen gün alım gücü düşen vatandaş için etin artık lüks olduğunu dile getirdi.

Etteki güncel fiyatlar hakkında bilgi veren kasap şu ifadelere yer verdi: “Kıyma şu anda 200 TL. Kuşbaşı 230, bonfile ise 500 TL'ye satılıyor. Bir asgari ücretli vatandaşın et alma şansı artık yok. Vatandaş artık gramla bile et almıyor.”

‘YÜREK ALIP KIYMA YAPTIRIYORLAR’

Artan fiyatlar sebebiyle et alamayan vatandaşın artık sakatata yöneldiğini dile getiren kasap sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaş artık eskiden hayvanın rağbet görmeyen yerlerini almaya başladı. Yani sakatata yöneldiler. Böbrek, ciğer, yürek, işkembe alıyorlar. Onlar etten ucuz. Özellikle yürek çok satılıyor. Vatandaş sakatatı alıyor ve kıyma olarak çektiriyor. Vatandaşımız yürekten kıyma yiyor.

Bu nedenle merdiven altı sakatat alanlar çoğaldı. Çünkü 130-140 TL'ye kıyma satıyorlar. O kıymanın içeriğini biz biliyoruz, fakat vatandaşımız bilmiyor. Bu nedenle vatandaş kendi sağlıyla da oynamış oluyor.”

RAMAZAN’DA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye'nin eksiden hayvancılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını, ancak şimdi hayvan ithal eder hale geldiğini söyleyen kasap, önümüzdeki Ramazan ayında et zam geleceğinin sinyalini vererek şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda 200 TL olan kıyma önümüzdeki Ramazan ayında 206-270 TL yükselecek. Bu da demek oluyor ki Ramazan ayında da vatandaş et yüzü göremeyecek.”

‘İTHALATA DEĞİL, İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR’

Ülkemizin kırmızı et üretiminin yaklaşık 2 milyon ton civarında olduğunu ve bunun yüzde 75'ini sığır etinin oluşturduğunu söyleyen CHP Manisa Milletvekili Başevirgen ise yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Ülkemiz yaklaşık olarak yıllık 1.5 milyon ton sığır etine ihtiyaç var. Bu üretimin karşılanabilmesi için 5,5 milyon civarında sığır kesimi yapılması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine bakıldığında, hayvan miktarı yönünden hiçbir sıkıntımız olmadığı anlaşılıyor.

Eğer yayınladıkları bu sayılar doğruysa et ve hayvan ithalatı yapmadan rahatlıkla kendi kendimize yetebiliyoruz. Öyleyse neden et ve hayvan ithalatına izin veriliyor?

Et fiyatlarındaki artışın nedeni üretimdeki azalmadan ziyade maliyetlerdeki artışlardan kaynaklı. Ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı vardır. Yani ülkemizin ithalata değil, iktidar değişikliğine ihtiyacı var.

Yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar hayvan ithalatının önünü açarak gerçek yüzünü bir daha göstermiştir.”

