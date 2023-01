‘Et zammını ithalatla durdurmaya çalışacaklar’

Et ve Süt Kurumu’nun 50 bin baş kasaplık hayvan ithalatı için çalışmalara başladığı iddiası gündeme geldi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, ESK'nın yurtdışı piyasasında araştırma yaptığını belirterek, “Et zammını ithalat ile durdurmaya çalışacaklar" dedi.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyon ve hayat pahalılığı derken geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş, son aylarda artan zamlar sebebiyle et ve et ürünlerini sofrasına koyamaz hale geldi.

İktidarın son 20 yıldır hayvancılık sektöründe uygulamaya koyduğu yanlış politikalar sebebiyle Türkiye'nin canlı hayvan ithalatına bağımlığı hale geldiğini söyleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, özellikle etteki fiyat artışının önüne geçmek amacıyla iktidarın yeni hamleler içerisinde olduğunu iddia etti.

ESK KASAPLIK HAYVAN İTHAL EDECEK İDDİASI

CHP'li vekil Bakırlıoğlu açıklamasında, önceki dönem Tarım ve Orman bakanının hayvan ithalatının sonlandırılması konusundaki sözlerini hatırlatarak, “Önce dönem Tarım ve Orman Bakanı açıklamalarında 2022 yılında hayvan ithalatı bitecek deniliyordu. Maalesef ithalat tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.

Et ve et ürünlerine gelen zamların önüne geçebilmek için Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal kasaplık hayvan ithal etmek için çalışmalara başladığı iddiasını gündeme getiren CHP'li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi ise Et ve Süt Kurumunun 50 bin baş kasaplık hayvan ithalatı için çalışma yaptığı konuşuluyor. Hatta kurumun Genel Müdürü bir firma ile birlikte yurt dışında piyasa araştırması yaptığı iddia ediliyor.

Ülkemize kasaplık hayvan ithalatı yasaktı ve sadece damızlık ile besilik canlı hayvan ithalatına izin veriliyordu. İthal edilen besilik sığırlar, en az beş ay süreyle beside tutulması gerekiyordu. Fakat bu şartı 2 Eylül 2022 tarihinde kaldırdılar. Böylece kasaplık sığır ithalatının yolunu da açmış oldular”

“HAYVANCILIK FELAKETE SÜRÜKLENİYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Son 20 yılda büyükbaş hayvan varlığı 10 milyondan 18 milyona yükseldi” açıklamasını hatırlatan CHP'li Bakırlıoğlu, Türkiye genelindeki ahırlarda durumun aynı olmadığını, son 12 yıldır hayvan ithalatına harcanan milyarca doların yaşanan hayvan varlığı sıkıntını gözler önüne serdiğini dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'deki hayvancılık günlük politikalar sebebiyle giderek bir felakete sürükleniyor. Çünkü AKP'nin hayvancılık politikası çökmüş durumda. Damızlık, besilik derken nasıl kasaplık hayvan ithalatı gündeme geldi? Çünkü hayvan varlığı verileri gerçekçi değil.

Ahırdaki hayvan sayısı ile kayıtlardaki hayvan sayısı birbirini tutmuyor. Ahırda olmayan hayvanlar kayıtlarda duruyor. Süt hayvanları bir bir kesime gidiyor. Besici ahırına koyacak dana bulamıyor. Yıllardır canlı hayvan ithalatı yapılıyor sonuç ortada. Buldukları tek çözüm yine ithalat”

‘HAYVAN PAZARLARI İTHAL HAYVANLARLA DOLACAK’

Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak şu sözlere yer verdi:

“Besilik sığır ithalatı uygulama talimatındaki ithal edilen danaların 5 ay süreyle besleme şartını kaldırmaları ülke hayvancılığına ağır darbe olacak. Hayvan pazarları ithal hayvanlarla dolacak.

Bu yolla besi işletmelerine dana yetiştiren, besi materyali sağlayan işletmeleri batıracaklar. Bu iktidarın tarımı hayvancılığı geliştirmesi mümkün değil. 20 yıllık ithalata dayalı politikaları ile tarım ve hayvancılık bitirdiler”

BAKAN KİRİŞÇİ'YE 6 SORU

CHP'li Bakırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nun 50 bin kasaplık hayvan ithal edeceği iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından cevaplanmak üzere TBMM'ye 6 maddelik soruna önergesi sundu.

CHP'li Bakırlıoğlu Bakar Kirişçi'ye soru önergesinde şu soruları yöneltti:

-Besilik sığır ithal eden işletmelerden istenen taahhütnamelerde en az beş ay süreyle beslemek koşuluyla; besi formunu tamamlayana kadar beside tutma, kestirmememe, başkasına satma ve/veya devretme yasağına ilişkin hükmün kaldırılmasındaki amaç nedir, neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur?

-İthal edilen besilik sığırlar ülkemize giriş yaptıktan sonra yapılan millileşme işlemleri nedir ve ne kadar sürede tamamlanmaktadır?

-Damızlık ve besilik canlı hayvan ithalatı iş ve işlemleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülürken besilik sığır ithalatına ilişkin görevlerin başka bir genel müdürlüğe verilmesinin nedeni nedir?

-Bu değişiklikle kasaplık sığır ithalatının önü açılmış olmuyor mu?

-Taahhütnamede yapılan değişiklik ithal edilen besilik danaların hayvan pazarlarında alınıp satılmasına olanak sağlayacağından ithal danaların piyasayı ele geçirmesine neden olmayacak mıdır?

-Bu kararlar alınırken ülkemizdeki işletmelere besilik dana materyali sağlayan işletmelerin uğrayacağı zararlar dikkate alınmış mıdır?

İlginizi Çekebilir Ette zam yolu açıldı

İlginizi Çekebilir Et ve Süt Kurumu'nu batırdılar: 1,4 milyar lira zarar

İlginizi Çekebilir Süt ve süt ürünleri üretimindeki düşüş derinleşti