Euro Bölgesi’nde enflasyon ekimde 27 ayın en düşük seviyesinde

Euro Bölgesi yıllık tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,9'a inerek Temmuz 2021 sonrasındaki 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Euro Bölgesi nihai tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında önceki yıla göre yüzde 2,9 ile beklentilere paralel yükseldi. ​

Reuters anketine katılan ekonomistler Euro Bölgesi’nde TÜFE’nin yüzde 2,9 artacağını tahmin etmişlerdi.

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre enflasyon ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesi’nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 5 ile beklentilere paralel olarak arttı.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. (REUTERS)

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