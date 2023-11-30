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Euro Bölgesi’nde enflasyon kasımda yüzde 2,4 oldu

Euro Bölgesi yıllık tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,4'e geriledi.

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Euro Bölgesi’nde enflasyon kasımda yüzde 2,4 oldu

Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi’nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak belirlendi. TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

EN YÜKSEK ENFLASYON GIDA, ALKOL VE TÜTÜNDE

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,5 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon kasımda Slovakya’da yüzde 6,9, Hırvatistan’da yüzde 5,5, Avusturya’da yüzde 4,9, Slovenya’da yüzde 4,5, Estonya’da yüzde 4,1, Fransa’da yüzde 3,8, İspanya’da yüzde 3,2, Yunanistan’da yüzde 3, Almanya’da yüzde 2,3, İtalya’da yüzde 0,7, Belçika’da yüzde -0,7 olarak belirlendi. (AA)

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