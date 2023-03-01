Abone Ol

EYT’nin diğer yüzünü Murat Muratoğlu anlattı

SÖZCÜ gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, SÖZCÜ Televizyonu'nda yayınlanan Sabah Şerifleri programında EYT düzenlemesi ve EYT'lilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum... EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildiİlginizi ÇekebilirEmeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum... EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ekonomi EYT Murat Muratoğlu Sözcü Sözcü Gazetesi
X Reklam