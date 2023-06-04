Fed’in faiz kararsızlığı altını zorluyor

Doların küresel piyasalarda güç kazanması altına olan talebin düşmesine neden oluyor. Fed’in faiz artışlarında yönünün ne olacağına ilişkin dair belirsizlik, altını frenliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Ons altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde sergileyeceği politikalarına yönelik değişimler sebebiyle önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Enflasyon ve istihdam göstergelerine yönelik gelen haber akışları, Fed üzerindeki tahminlerde sürekli olarak güncelleme gerçekleştiriyor. Haziran ayında Fed'in faiz artırımı konusunda yoğunlaşan bir beklenti ile değerli metaller baskılanırken Fed'in faizi sabit bırakacağına yönelik beklenti değerli metallerin düşüşlerini sınırlandırıyor ve yeni yükselişler sergilemesine olanak tanıyor. Bu açıdan 14 Haziran tarihine kadar gelecek her önemli veri

sonucu Fed üzerindeki spekülasyonu doğal olarak da dolar endeksi, ABD tahvil faiz oranı, altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde etkili olacak. Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam raporunun sürpriz bir şekilde güçlü görünmesinin ardından yüzde 1.5 düşüşle 1.947 dolara geriledi.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Ons gümüş ise yüzde 1.3 düşüşle 23.66 dolara kadar geri çekildi. Mayıs, altının ons başına 2.085 doların üzerindeki rekor seviyelere yaklaşmasıyla büyük bir heyecanla başladı. Ancak, ardından üç haftayı keskin bir düşüş trendinde geçirdi. Fiyatlar 31 Mayıs'ta iki ayın en düşük seviyesine inerken hafta kapanışı da 1.947 dolarda geldi. Piyasa Fed'e ilişkin beklentiler yavaş yavaş şahinleşiyor. Fed haziran ayında faiz oranlarını değiştirmese bile, bu yaz bir faiz artırımı daha olabileceğine dair artan bir kabul var. Faiz oranı beklentilerindeki bu değişiklik, üç ayın en yüksek seviyesinde işlem gören doları desteklediği için altın için zorlu bir ortam yaratıyor.

Merkez bankaları altın için iyimser

■ Dünya Altın Konseyi'nin 2023 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre, altın merkez bankaları tarafından olumlu görülmeye devam edecek. Ankete göre merkez bankalarının yüzde 24'ü gelecek 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Anket, merkez bankalarının ABD dolarının gelecekteki rolü konusunda önceki anketlere göre daha karamsar olduklarını da gösterdi. Bununla beraber katılımcıların yüzde 62'si altının toplam rezervlerdeki payının artmasını bekliyor. Geçen yıl artış öngörenlerin oranı yüzde 46 olmuştu.

Temmuzda yola devam etmeli

■ Fed'in 14 Haziran'da yapılacak faiz toplantısı öncesi yetkililerden gelen yorumlar giderek şahinleşiyor. Son olarak ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed'in bu ay faiz artırmaması halinde temmuzda 50 baz puan artışla yola devam etmesi gerektiğini söyledi. Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Harvard Üniversitesi Profesörü Summers Fed'in ekonominin aşırı ısınma riskine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.