Gıda fiyatları bir yılda yüzde 136,3 arttı

Birleşik Kamu-İş Sendikası'nın verilerine göre, gıda fiyatları 33 aydır aralıksız bir şekilde artıyor. Sendikadan yapılan açıklamada, "Faiz indirimlerinin başladığı Eylül 2021’de 100 TL olan bir bir gıda sepeti, bu yıl şubat ayında 379 TL'ye çıktı" denildi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Kamu-İş Sendikası, 2023 Şubat’a ilişkin Halkın Enflasyonu araştırmasını yayımladı.

Buna göre, gıda fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında arttı. Böylece, gıda fiyatlarındaki aralıksız artış süreci 33 aya çıktı.

Gıdada son bir yıllık fiyat artışı ise yüzde 136,3 olarak ölçüldü.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlar, faiz indirimlerinin başladığı Eylül 2021'de 100 liraya satın aldığı bir gıda sepetine bu yıl şubat ayında 379 lira ödemek zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

GIDA FİYATLARI 12 AYDA YÜZDE 154,6 ARTTI

Gıda fiyatlarındaki son 12 aylık ortalama fiyatlar esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ise 154,6 oranında artış yaşandı.

Araştırmada, “Yanlış ekonomik politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, açlık riskini giderek daha da büyütüyor” denildi.

Eylül 2021'den bu yana kamu çalışanları ile kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dâhil yüzde 141, asgari ücretteki artışın da yüzde 200 arttığı belirtilen açıklamada, sadece eylül ayından bu yana gıda fiyatlarının yüzde 379,4 oranında arttığına dikkat çekildi:

“Diğer bir ifadeyle Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl şubat ayında 389 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021'deki 100 liralık geliri bu gün 241 lira, asgari ücretlininki 300 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lira oldu.”

EN ÇOK ARTIŞ SEBZE FİYATLARINDA

Araştırmaya göre ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,1 oranında arttı.

Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 9,6 oranında artış yaşanan şubat ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 2,3 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 1,9 oranında artış oldu.

Meyve fiyatlarının yüzde 0,2 oranında arttığı şubatta sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 10,1 oranında artış yaşandı.

Bu yıl şubatta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 101,6, et-balık fiyatlarında 130,2 süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 116,8 oranında artış oldu.

MEYVE VE BALIK TAKİP ETTİ

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 62,3 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 156,9, sebze fiyatları ise yüzde 272,5 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 72,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 107,3 oranında zamlandı.

Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

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