Gözde müteahhide bir büyük ihale daha

AKP iktidarında öne çıkan müteahhitlerden Çelikler Holding'e bir büyük ihale daha verildi. Zehir saçan termik santraline filtre takmadığı için Erdoğan'dan azar işiten Çelikler Holding'in patronu peş peşe ihale almaya devam ediyor. Firma, son olarak özelleştirme borçlarının TL'ye çevrilmesi nedeniyle 2.7 milyar TL kamu zararına neden olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarında aldığı büyük kamu ihaleleriyle dikkat çeken firmalar arasında yer alan Çelikler Holding’e bir ihale daha verildi.

Çelikler Holding bu defa iştiraki YSE Yapı ile bir büyük ihale aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaklaşık maliyeti 590 milyon 958 bin 124 TL’lik Sinop’taki yol ihalesine 4 firma özel olarak devet edildi. İhale davetliler arasındaki YSE’ye, 573 milyon 170 bin TL’ye verildi.

Tam adı, “Sinop İli Türkeli İlçesi Grup Köy Yolları (3 Grup) Sel Hasarların

Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif

km lerde Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Heyelan ve

Üstyapı İşlerinin Yapılması İşleri” olan ihale 30 Aralık 2022 günü yapıldı.

18 Ocak 2023 günü imzalanan sözleşmeye göre iş 23 Ocak 2023’te başlayacak ve 6 Şubat 2024 günü tamamlanacak ve tam 380 gün sürecek.

PAZARLIK USULÜ TERCİH EDİLDİ

Büyük ihale, yaşanan sel nedeniyle 21b Pazarlık usulüyle yapıldı, bu sayede ilana çıkılmadan istenilen firmaların davet edilmesi suretiyle gerçekleştirildi. Bu usül deprem, sel gibi felaketler nedeniyle vatandaşların mağduriyetinin kısa sürede giderilmesini hedefliyor. Açık usülde 40 gün olarak belirlenen ihale süresi, Pazarlık usulünde 25’güne iniyor.

Uzmanlar, açık usulle, pazarlık usulü arasında kazanılan sürenin birkaç haftadan ibaret olduğunu vurguluyor ve Sinop’taki ihalenin selden yaklaşık 6 ay sonra yapılmasına ve işin bitirilmesi için verilen 380 gün süreye dikkat çekiyor.

Sinop Türkeli’nde 2 buçuk yıl önce 2021 yılı Ağustos ayında büyük bir sel felaketi yaşanmış ancak 15 köyü kente bağlayan köprüler inşa edilmemiş, geçici köprüler yapılmıştı. Türkeli’nde 7 ay önce 2022 Haziran ayında bir sel daha yaşandı ve bu geçici köprüler de kapandı.

ÖZELLEŞTİRME BORÇLARI TL’YE ÇEVRİLDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Aralık ayında Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinin sahibi Çelikler Holding’in özelleştirme borçlarının dolar kurundan Türk lirasına çevrilerek 6 eşit taksite bölündüğünü açıklamıştı. Yavuzyılmaz, güncel kurla kamu zararını 2 milyar 783 milyon TL olduğunu kaydetmişti.

ERDOĞAN AZARLAMIŞTI

Çelikler Holding son dönemde özellikle filtre takılmadığı için zehir saçan Afşin-Elbistan Termik Santrali’yle gündeme gelmişti. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çelikler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik’i arayıp “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diyerek çıkıştığı medyaya yansımıştı. Çelikler’in işlettiği santral kısa bir süre kapatıldı ancak termik santral krizinin ardından kısa süre sonra Çelikler Holding çok sayıda büyük ihale almaya devam etti.

ÇELİKLER’İN ALDIĞI BAZI KAMU İHALELERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist 1. etap işleri ihalesi, 17 milyar liralık Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Yapım İşi (Doğuş ve Özkar ile), Türkiye Gürcistan (Kars Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı, Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş-Kırıkkale Arası Kesim I (Kayaş-Elmadağ), Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı…

Seyitömer, Orhaneli, Tunçbiler, Afşin Elbistan A termik santralleri, Pamukören, Sultanhisar jeotermal santralleri…

PASTADAN BİR BÜYÜK DİLİM DAHA

Çelikler Holding binasında önceki yıl kuruluş yıldönümü kutlama programında, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, yönetim kurulu üyeleri Fadli Çelik, Hasan Çelik, Mehmet Çelik ve Bilal Çelik pasta kesmişti. (Fotoğraf: AA)

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