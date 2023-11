Güney Kore, dizileri ve şarkıcılarıyla ülkeye turist çekiyor

Güney Kore, 'K-pop' ve 'K-drama' ile büyüyen 'Kore Dalgası (Hallyu)' akımını ülkeye turist çekmek için kullanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’yi de etkisi altına alan ve ‘Kore Dalgası (Hallyu)’ olarak adlandırılan kültür, Güney Kore’nin turizm potansiyeline katkıda bulunurken ‘K-pop’ ve ‘K-drama’ gibi içerikler ülkeye turist çekilmesinde kullanılıyor.

Kore Turizm Organizasyonu Pazarlama Sorumlusu Maide Serin Çığ, ‘Hallyu’ olarak bilinen ‘Kore Dalgası’ ile ilgili değerlendirmede bulundu.

‘Kore Dalgası’nın, Güney Kore dizileri, sineması ve müziğinin popülerlik kazanmasıyla başladığını belirten Çığ, bu dalganın Koreli erkek ve kız gruplarının popülerleşmesiyle etkisini artırdığını söyledi.

MÜZİK VE SİNEMA SEKTÖRÜ DAMGA VURDU

Çığ, bu dalganın müzik, dizi ve sinema sektörlerinin yanı sıra e-spor sektörünü, geleneksel Kore kültürünü, yemeklerini, edebiyatını ve Kore dili öğrenimini de içerecek şekilde hızla genişlediğine işaret ederek, “2020 yılında çekilen Kore filmi ‘Parazit’, en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 6 kategoride Oscar kazanarak Kore sinemasını dünyaya duyurdu” dedi.

Çığ, “Halihazırda 118 ülkede yaklaşık 178 milyon Hallyu hayranı bulunuyor ve bu kültüre tutkuyla bağlı hayran kulüplerinin sayısı her geçen gün artıyor. ‘Hallyu’nun günümüzde ulaştığı bu popülaritenin en önemli sebebi, Kore müziği ve dizileri gibi içeriklerin ortaya çıkarılmasında Batı kültürünün Kore kültürü ile benzersiz şekilde harmanlamasıdır” diye konuştu..

Ülkenin turizm içeriklerini çeşitlendirmek için K-pop ve K-drama gibi içeriklerin küresel popülaritesinden yararlandıklarını, Kore turizmini teşvik etmek ve yabancı turistleri çekmek için aktif olarak projeleri teşvik ettiklerini anlatan Çığ, şöyle konuştu:

“Kore’de düzenlenen büyük ölçekli K-pop konserlerini özenle seçerek, bunları içeren turları, seyahat ürünlerini keşfediyor ve Kore’ye dünyanın dört bir yanından turist çekiyoruz. Ayrıca seyahat acentelerine ‘Kore Dalgası’ temalı K-drama çekim yerleri gibi turistik destinasyonların seçilmesi ve bunların Kore turizm ürünlerini geliştirmek ve tanıtmak için kullanılması konusunda destek sunuyoruz.”

“GANGNAM STYLE” HALEN BİR NUMARA

Çığ, dünyada en çok etkileşim alan Kore müziğinin, dansını herkesin ezbere bildiği PSY’nin ‘Gangnam Style’ şarkısı olduğunu anımsatarak, şarkının YouTube’da 5 milyara yaklaşan izlenme sayısıyla halen birincilik tahtını koruduğunu bildirdi.

Hemen ardından Blackpink grubunun ‘Ddu-Du Ddu-Du’ ve ‘Kill This Love’ şarkılarının geldiğini aktaran Çığ, “Dizi sektörü için ise güncel dizilerden örnek verecek olursak Netflix platformunda dünya çapında bir numaraya oturmuş Squid Game öne çıkıyor. Film sektörü için örnek verecek olursak Oscar ödüllü Parazit filmi elbette ilk sırada yer alacaktır. Bunun dışında ülkemizde de 7. Koğuştaki Mucize olarak uyarlaması yapılan ‘Miracle in Cell No. 7’ filmini gösterebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. (AA)