Hizmet ve perakendede güven düştü, inşaatta yükseldi

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 azaldı ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Kasım’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

HİZMET TALEBİ GERİLEDİ

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4 azalarak 110 değerine geriledi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 4,6 azalarak 108 'ye geriledi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi’ kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 114,8 değerine yükseldi.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3 azalarak 116,4 değerine gerilerken; mevcut mal stok seviyesi 95,5 seviyesinde sabit kaldı.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,7 artış kaydetti ve 83,5 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,6 artarak 98,6'e yükseldi.

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