Hububatta destekleme primleri yetersiz kaldı

Hububatta ekim dönemi başladı. Üreticiler bu yıl dekar başına toplam 149 lira mazot ve gübre desteği aldı. Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici desteğin hem yetersiz kaldığını hem de karta yüklendiği için çiftçinin istediği yerden alış veriş yapma imkânını sınırladığını söyledi.

Selami AYDIN

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Bu yıl yapılacak tarımsal desteklemeler eylül ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlendi.

Tarım Bakanlığı'na bağlı Destekleme Genel Müdürlüğü hububat için destekleme primlerini çiftçilerin hesaplarına yatırmaya başladı. AKP Milletvekili Şahin Tin, Denizli'de 29 bin 576 hububat üreticisine toplam 130 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Fakat üreticiler artan girdi maliyetleri ve enflasyon karşısında desteğin yetersiz kaldığını savundu.

DEKAR BAŞINA 149 LİRA DESTEK VERİLİYOR

Bakanlık bu yıl arpa, buğday, çavdar, yulaf ve yemlik tritikale ürünlerinde mazot desteğini dekar başına 103 lira, gübre desteğini ise 46 lira olarak belirlendi. Ekim dönemi gelen hububatta üreticiler bu ürünler için toplam 149 lira destek aldı.

Denizli Merkez Ziraat Odaları Başkanı Hamdi Gemici ise; “Yaşanan enflasyon karşısında destek çok az kaldı. Hububatta mahsulün fiyatı geçen seneki fiyatın altında… Buğday fiyatı 4 lira 75 kuruşa kadar düştü. Tane mısırın fiyatı 6 lira civarında açıklandı fakat 5 lira 25 kuruştan satılabildi. Bununla karşılaştırıldığında destekleme çok cılız kaldı” ifadelerini kullandı.

‘GÜBREDE 2 AYDA FİYAT 3 BİN LİRA ARTTI'

Özellikle gübre fiyatlarında hızlı bir yükseliş olduğunu kaydeden Gemici, “Gübre fiyatı son iki ayda ton başına 3 bin lira civarında arttı. 650 lira olan bir torba fiyatı 700 liraya çıktı. Üretim maliyetlerinin aşırı yükselmesi, ürün fiyatlarının düşük seyretmesi çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Destekleme primleri artmış gibi görünüyor olsa da enflasyon nedeniyle aradaki farkı kapatmaya yetmiyor” diye konuştu.

‘DESTEKLER KARTA YATIRILIYOR'

Gemici desteğin nakdi verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Destekler sadece anlaşmalı kuruluşlarda geçerli olan kartlara yükleniyor. Geçen yıl da aynı yöntem izlendi. Üretici destekle mazot ve gübre alırken bu kartı kullanılmak zorunda…

Daha uygun fiyata gübre ve mazot alma imkânı varken uygulama ile çiftçi bağımlı hale geliyor. Önceden tedarikini yapmış olan üreticiye bir faydası olmayacak. Üretici, nakdi olarak çekip istediği bayi grubundan ihtiyacını tedarik ediyordu. Şimdi anlaşmalı kurumlara mecbur ediliyor, dışarıdan alma imkânı kalmıyor.”

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