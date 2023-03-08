İhracatçıların talep ikliminde iyileşme

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İhracat İklimi Endeksinin şubatta eşik değeri aşarak 51.7 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Endeks, Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk kez iyileşmeye işaret etti.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi şubat ayında eşik değeri aşarak 51.7 seviyesine yükseldi.

İSO verilerine göre endeks, 19 ay eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde kaldıktan sonra, Ağustos 2022’den Ocak ayına kadar eşik seviyesinin altında kaldı. Ocak 2023’de endeks 49.5 seviyesindeydi.

Endeks eşik değerin üzerine çıkması haricinde ayrıca ihracat talep koşullarında Haziran 2022’den bu yana aylık bazda ilk kez de iyileşmeye işaret etti.

Endekste 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA’DA ÜRETİM 8 AYDIR İLK KEZ ARTTI

İSO’nun açıklamasında, “Geçen yılın son aylarında, ABD ve birçok Avrupa ekonomisinde yaşanan üretim daralmaları ön plana çıkmıştı. Ancak son veriler bu önemli ihracat pazarlarının gidişatında olumlu yönde bir dönüşe işaret etti” denildi.

İSO verilerine göre ABD’de ekonomik aktivite 7 aylık düşüş sürecinin ardından şubat ayında artış kaydederken, birçok Avrupa pazarında da ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti.

Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim son 8 ayda ilk kez artış kaydetti.

ÇİN’İN YENİDEN AÇILMASI KÜRESEL TALEBİ GÜÇLENDİRECEK

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “2023 yılının başında küresel ekonomik ortamın, 2022’nin sonuna kıyasla ve beklentilere göre daha olumlu seyretmesi, Türk imalat ihracatçılarına destek sağlıyor” dedi ve ekledi:

“Önemli Avrupa pazarlarının ve ABD’nin yeniden büyümeye geçmesi son anket döneminin cesaret verici gelişmesi olurken Çin ekonomisinin yeniden açılması da önümüzdeki aylarda küresel talebin güçlenmesine yardımcı olacaktır.” (REUTERS)

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