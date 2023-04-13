İktidar ülkeyi krize soktu, boş vaatlerle oy istiyor

AKP iktidarında, enflasyon rekor kırdı, TL dibe vurdu. Erdoğan’ın seçim vaatleri ise ‘Sanki ülkeyi başka parti yönetiyordu’ dedirtti.

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Deniz Bilici GÖÇMEN Başak KAYA

14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim beyannameleri açıklandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 seçim beyannamesinde yer alan vaatler, “Sanki Türkiye'yi 21 yıldır AKP yönetmiyor” dedirtti. AKP iktidarının politikaları nedeniyle derinleşen Türkiye'nin hemen her alanındaki sorunlara çözüm vaadinde bulunan Erdoğan, CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir gündeme getirdiği pek çok yeniliği de vaatleri arasına aldı.

YAPACAKLARININ TEMİNATI

Oysa, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi vaat eden 21 yıllık AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle, 24 yılın enflasyon rekoru kırıldı. 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranını yüzde 7'ye geriletme iddiasında olan AKP iktidarında gerçek işsizlik 9 milyona dayandı. Memur, emekli ve işçi ücretlerini enflasyonun üzerinde artırma vaadinde bulunan AKP, maaşlara enflasyon oranlarında artış yapmadığı gibi emekliye 2.000 TL ikramiye verirken, en düşük emekli maaşını ise asgari ücret seviyesine dahi yükseltmedi. Erdoğan'ın oy talebi için kaldırmayı vaat ettiği kamuya işe alımlarda mülakat sistemi 2016'da AKP tarafından getirilmişti. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade eden Erdoğan'ın iktidarı döneminde pahalılık artarken, TL'de büyük değer kaybı yaşandı, alım gücü düştü. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun vaatleri, “Seçimden sonra nasıl bir Türkiye” tablosunu gözler önüne seriyor.

Erdoğan'ın vaatleri:

√ Bilgisayar ve cep telefonları üzerindeki vergi yükünün kaldırılması.

√ Gençlere 10 gigabayt (GB) internet desteği.

√ Kamu sınavlarında mülakatın kaldırılması.

√ Yeni evleneceklere evlilik kredisi.

√ Depremzedeye geri ödemeli konut.

√ Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren yapılacak.

√ Her ailede bir kişiye iş imkanı sağlanacak.

√ Emekliye 2.000 TL bayram ikramiyesi.

√ Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılarak artırılacak.

Kılıçdaroğlu'nun vaatleri:

√ Enflasyonu 2 yılda sabitleyip, 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı.

√ Emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin TL ikramiye.

√ İlk araba alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.

√ Kırsalda çalışan kadın ve gençlere sigorta primi desteği.

√ Aile destekleri sigortası.

√ Bir yılda 100 bin öğretmen ataması.

√ Öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği.

√ Emekçilerin omuzundaki vergi ve sigorta yükü azaltılacak.

√ Depremzedeye ücretsiz konut.