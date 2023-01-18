İngiltere’de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 10,5’e geriledi

İngiltere’de akaryakıt, ulaşım, giyim, restoran ve otel fiyatlarının azalmasıyla enflasyon, ekim ayındaki zirvesinin ardından kasımdan sonra aralık ayında da düşüşünü sürdürdü.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydettiği bildirildi. Aralıkta TÜFE, aylık bazda ise beklentiler paralelinde yüzde 0,4 artış gösterdi.

İngiltere'de TÜFE, geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasımda hız keserek yüzde 10,7'ye gerilemişti.

Açıklamada, ülkede geçen yılın aralık ayı itibariyle enflasyonun bir önceki aya göre bir miktar hız kesmesinde akaryakıt, ulaşım, giyim, restoran ve otel fiyatlarının azalmasının etkili olduğu kaydedildi.

YILIN İKİNCİ YARISINDA SERT GERİLEME BEKLENİYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE), en son geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 50 baz puan daha artırarak yüzde 3,50’ye yükseltmişti. Piyasalar, BoE’nin enflasyonu frenleyebilmek için 2 Şubat'taki toplantısında faiz oranını 50 baz puan daha artırmasını bekliyor.

BoE, İngiltere'de bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 10 seviyesinin üzerinde seyretmesini, yılın ikinci yarısında ise sert bir şekilde gerilemesini öngörüyor.

Verilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İngiltere'nin Maliye Bakanı Jeremy Hunt, “İnsanların gelirlerini artırmanın tek ve en iyi yolu, bu yıl içerisinde enflasyonun yarı yarıya azaltılmasını sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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