Irak ve Türkiye petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda uzlaşamadı
Reuters'a konuşan kaynaklar, Irak ve Türkiye arasında Kuzey Irak petrolünün ihracatının yeniden başlamasına yönelik anlaşma sağlanamadığını duyurdu.
Reuters’ın kaynaklara dayandırdığı son dakika haberine göre, Irak, Türkiye ile Kuzey Irak petrolünün ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak bir anlaşmaya varamadı.
Öte yandan Irak devlet haber ajansı INA ise Irak’ın ve Türkiye’nin enerji bakanlarının Türkiye’ye petrol sevkiyatının tekrar başlamasının önemine dikkat çektiği belirtildi.
Habere göre, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Ghani ve Türk mevkidaşı boru hattı bakım işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye’ye petrol sevkiyatının tekrar başlamasının önemine dikkat çekti.
Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, bugün Ceyhan petrol terminaline petrol ihracatının yeniden başlaması konusunu görüşmek üzere Ankara'ya gelmişti.
NE OLMUŞTU?
Irak Türkiye'nin Bağdat'taki federal hükümetin izni olmaksızın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ihracatı gerçekleştirilmesini sağladığı gerekçesiyle 2014 yılında Paris merkezli ICC'ye tahkim davası talebinde bulunmuştu.
Sonrasında Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) arbitrasyon davasında Irak'a tazminat cezası ödemesi yönünde karar vermesinin ardından 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki boru hattı üzerinden günlük 450 bin varil petrol ihracatını durdurmuştu.
Irak federal hükümeti kamu kurumu SOMO'nun Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yalnızca bir kısmını yönetme yetkisi olduğunu belirtiyor.
Irak, Ankara ve Türkiye'nin enerji tekeli BOTAŞ'ın Kürt bölgesel yönetiminden Bağdat'ın onayı olmaksızın petrol aktararak, depolayarak ve bu petrolü Ceyhan'da petrol tankerlerine doldurarak 1973 yılında Irak ve Türkiye arasında imzalanan boru hattı anlaşmasını ihlal ettiğini ifade etmişti.