İstanbul’da özel yurtta barınmanın maliyeti son 1 yılda 3 katına çıktı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan 'İstanbul’da Üniversiteli Olmanın Maliyeti' raporuna göre İstanbul'da özel yurtta kalan bir öğrencinin ortalama barınma maliyeti 3 bin 300 TL iken, bu maliyet son bir yılda yüzde 213,94 oranında artışla 10 bin 360 TL olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan “İstanbul'da Üniversiteli Olmanın Maliyeti” yayımlandı. Rapor yaşam maliyetinden burs ve yurtlara, üniversite öğrencilerine yönelik veriye dayalı araştırma sundu.

Hazırlanan rapor kapsamında merkezi idarenin kamuya açık istatistikleri ile İPA araştırmaları bir arada değerlendirildi. Ayrıca üniversite öğrenciler ile de saha görüşmeleri gerçekleştirildi.

Raporda İstanbul’da özel yurtta kalan bir öğrencinin ortalama barınma maliyetinin son bir yılda yüzde 213,94 oranında artışla 10 bin 360 TL olduğu ortaya çıktı.

ÖĞLE YEMEĞİ ÜCRETLERİ YÜZDE 93,83 ARTTI

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

* Rapora göre, 2023 – 2024 eğitim-öğretim yılında devlet üniversitelerinde bulunan öğle yemeklerinin ücretleri ortalama yüzde 93,83 arttı.

* Bir öğrencinin aylık yapması gereken market alışverişi son iki yıl içinde yüzde 113,29 oranında arttı.

* Hem devlet üniversitesi yemekhane fiyatları hem de market alışverişi fiyatlarının son yıllarda hızla artması öğrencilerin öğün atlaması, derslere aç bir şekilde girmesine yol açtı.

* İlk kez 2021 yılında üç farklı noktada kız öğrencilere yönelik açılan İBB yurtları, 2023 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 14 yurt ve 5.191 öğrenci kapasitesine ulaştı.

* “Yükseköğretim yurt yapımı ve kiralaması” için yapılan harcama, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu için harcanan miktarın yüzde 63,55'ine, “din hizmetleri ve yaygın din eğitimi” için harcanan miktarın yüzde 23,37'sine, faiz giderlerinin yüzde 1,73'üne denk geliyor.

* Araştırmaya göre özel yurtta kalan öğrencinin aylık yaşam maliyeti 14 bin 583 TL, evde kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 12 bin 535 TL oldu.

KYK’DA KALAN ÖĞRENCİNİN YAŞAM MALİYETİ YÜZDE 89,53 ARTTI

* KYK yurdunda kalan bir öğrencinin yaşam maliyeti yıllık yüzde 89,53 artış gösterdi. En çok artış yüzde 217,09 ile market ve yemek harcamasında gerçekleşti.

* 2022-2023 eğitim- öğretim döneminde özel yurtta kalan bir öğrencinin ortalama barınma maliyeti 3 bin 300 TL iken, bu maliyet son bir yılda yüzde 213,94 oranında olağanüstü bir artışla 10 bin 360 TL olduğu ortaya çıktı.

* Her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla baş etmeye yeterli gelmeyen yurt kapasiteleri öğrencileri ev kiralamaya zorladı. Artan kira fiyatları öğrencileri eğitimlerini dondurmak ile kötü yaşam koşulları arasında seçim yapmaya zorlayarak eğitimde verimliliğe ve fırsat eşitliğine büyük darbe vurdu.