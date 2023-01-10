Kamu ihalelerinin yeni gözdesi: Adana’dan Rize’ye milyarlık özel davet

Seçim yaklaştı, AKP iktidarı gizli ihalelere hız verdi. Adana'daki milyarlık kentsel dönüşüm projesi Rize merkezli şirkete özel davetle verildi.

Yusuf DEMİR

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Milyarlık ihalelerde, AKP’nin seçtiği müteahhitlere özel davetleri seçim süreciyle birlikte hızlandı.

Son olarak büyük bir ihale daha Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen İbrahim Turgut’un şirketi Turgut Müteahhitlik’e özel davetle verildi.

Adana’daki kentsel dönüşüm ihalesi, rekabete imkan veren açık usül yerine, AKP’nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı haline getirdiği 21b-Pazarlık usulüyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu kayıtlarına bugün giren ihalenin 30 Kasım 2022’de düzenlendiği anlaşıldı. 1 milyar 420 milyon 899 bin TL yaklaşık maliyet hesaplanan ve Ankara’da düzenlenen ihaleye 5 firma çağrıldı. Neticede ihale çok küçük bir indirim yaparak teklif veren Turgut Müteahhitlik’e 1 milyar 417 milyon TL’ye verildi.

İVEDİ DENİLDİ 2 BUÇUK YIL SÜRE VERİLDİ

Tam adı, Adana Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yapım İşi olan ihalenin sözleşmesi 28 Aralık 2022’de imzalandı. Buna göre 6 Ocak’ta başlayan iş, 15 Mart 2025’te tamamlanacak.

İhale kaydında pazarlık usulünün seçilme gerekçesinde ivedilikle vurgusu yapılmıştı.



AYNI AY İÇİNDE İKİNCİ MİLYARLIK İHALE

Emlak Konut, KAP’a yaptığı açıklamada, 22 Aralık 2022’de 988 milyon 100 bin TL’lik İstanbul Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm ihalesini de Turgut Müteahhitlik’e verdiğini ve yer tesliminin yapıldığını açıklamıştı. Emlak Konut, hemen öncesinde Ekim ayında da Beykoz Tokatköy 1. Etap’ın Turgut Müteahhitlik’e yer teslimini yaptığını duyurmuştu.

RİZE’DE VE İSTANBUL’DA ÇOK SAYIDA KAMU İHALESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de hayata geçirilen birçok projenin yapımını üstlenen Turgut Mühendislik’in tamamladığı bazı kamu projeleri şöyle:

Ovit Dağı Çığ Tünelleri, Rize Modern Küçük Sanayi Sitesi, Rize İçme Suyu İnşaat Projesi, Çayeli Kaymakamlığı Hükümet Konağı İnşaatı, Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Rize İl Özel İdare Binası, Çayeli Futbol Sahası, Çayeli Maltepe Köprüsü, Güneysu Merkez Köprüsü, Rize dereleri taşkın koruma projesi, Anzer Yaylası turist yolu yapımı.

Devam eden projeler ise şunlar: Recep Tayyip Üniversitesi köprü inşaatı, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet ve lojman binası, Ayder Yaylası Kapalı Otopark Projesi, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları Okul İnşaatı, Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman binaları ve sosyal tesisler, Güneysu Eğitim Külliyesi.

Şirket, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul'daki evine komşu Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi , Zeytinburnu Beştelsiz kentsel dönüşüm projesi ve Çekmeköy’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından geliştirilen Dijital Teknopark projesinin yapımını da üstlendi.

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