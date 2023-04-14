Kamu işçilerinden boş tencere ve pazar arabalı eylem

Eskişehir’de Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler Ulus Anıtı önünde toplandı, toplu sözleşmede istenilen zammı vermeyen hükümeti protesto etti. Tencere ve tavalarla ritim tutan işçiler, boş pazar arabası ile mesaj verdi. Sloganlar atan işçiler "Cüzdan boşken hükümete oy yok" dedi.

Kemal ATLAN

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Kamuda çalışan işçilerin üç aydan bu yana yanıt bulmayan zam talepleri Eskişehir’de protestolara dönüştü. Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Tepebaşı ilçesindeki Ulus Anıtı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Alana doğru yürüyüşe geçen işçiler ‘Cüzdan boşken hükümete oy yok’ ve ‘Yaşasın sendikal mücadelemiz’ sloganları attı. Enflasyon karşısında maaşlarının hızla eridiğinden şikayet eden işçiler, aileleri ile birlikte 2,5 milyon kişinin sözleşmelerin imzalanmasını beklediğini hatırlattı.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK”

Sendikanın Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Atak alanda yaptığı konuşmada “Geçim sıkıntısı kamuda çalışan işçilerin ailelerinde de yaşanmaya başladı. Enflasyon karşısında maaşlarımız eridi. Kredi kartı borcumuzu ödemekte, çocuklarımızın eğitim giderlerini karşılamakta, kiramızı ödemekte zorlanırken, gelirimiz giderimizden az iken ve artık geçinmek için ek iş arama düşüncesine girmişken tüm mal ve hizmetlerin fiyatının günaşırı artacağı ortadayken, bu yıl kamu işçileri olarak büyük umutlarla beklediğimiz 2023 yılı görüşmeleri şu ana kadar bizler için büyük hayal kırıklığı noktasına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“TEKLİF BEKLENTİMİZİN ALTINDA”

Hükümetin yüzde 30’luk teklifini beklentilerin çok altında olarak nitelendiren Atak “İlk altı ay için yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı istedik. Bu teklif büyük mağduriyet yaşayan bizler tarafından doğal olarak yetersiz bulunmuştur. Hükümet beklentilerin çok uzağında bir teklif ile masaya gelmiş adeta kamu işçisini yok saymıştır. İşçiler açısından hiçbir sorunumuzu çözmeyecek olan bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu teklifi yapanlar ya ülke gerçeklerinden habersizler ya da işçi sınıfının sabrını zorlamak istiyorlar. Yıllardır süren olumsuz ekonomik tablo nedeniyle maaşlarımızın açlık sınırı ile arasındaki makasın kapanmasına bizler artık bıktık ve yeter diyoruz. Yaşanan krizlerde bedeli emekçiler olarak her zaman ilk bizler ödemek istemiyoruz. Bıktık ve yeter diyoruz. Ekmeğimizin küçülmesini küçültülmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN TEKLİFİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMESİN”

Kamu emekçilerine karşı oynanan orta oyunun bitirilmesini, sendikaların ve sendikacıların üyelerinin talepleri doğrultusunda gerçek mücadelelerini alanda göstermelerini isteyen Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Atak işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

* “Hükümetin hiçbir işçiyi mutlu etmeyecek gerçeklerden tamamen uzak olan bu teklifi kesinlikle kabul edilmesin.

* Yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az yüzde 15 refah payı, yüzde 45 zam artış oranları kadar zam yapılsın. Bu tekliften taviz verilmesin.

* Temel ücret üzerine sosyal yardımlar, ek ödemeler, gelir vergisi düzenlemesi kriterler ile giydirilmiş ücretler belirlensin.

* Türk-İş’in taleplerinin tavizsiz hayata geçirilmesi için üretimden gelen güç her alanda kullanılsın. Ülke genelinde sesimizi duyurmak noktasında geniş çaplı bir eylem planı hazırlansın.

* Buradan hükümete çağrımız ise ivedilikle tekliflerini geri çekerek gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir, geçim sıkıntımızı ortadan kaldıracak yeni bir teklifi masaya getirmeleridir.

* Kamu emekçilerini açlığa, sefalete, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm eden yalancı enflasyon oranlarını ve zamları kabul etmiyoruz.”