KİT’ler batağa saplandı

Kamu kurumlarındaki görev zararları, seçimin etkisiyle ciddi boyutta arttı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 7 ayda görev zararlarının 370 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Başak KAYA

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Ücretsiz doğalgazdan, enerjide indirimlere, seçim döneminde verilen vaatlerin faturası kamu kurumlarına görev zararı, vatandaşa ek vergi olarak döndü. Kamu kurumlarındaki görev zararlarının, seçimin etkisiyle ciddi boyutta arttığına işaret eden CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) zararlarında yüzde 412, diğer kurumlarda ise yüzde 178'lik artış yaşandığını aktardı. “Geçen sene görev zararı ilk 7 ayda 133 milyar liraydı. Bu yıl ise yüzde 178 artarak 370 milyar lirayı aştı.

BANKALAR ZARARA ÇALIŞTI

KİT'lerin görev zararları ise yüzde 412 oranında arttı” diye konuşan Ateş, “Seçimlerden önce ‘Yerli gaz bulundu' propagandası ile vatandaşa bir aylık ücretsiz doğal gaz verilmesinin faturası, vatandaşın vergileri ile dolaylı yoldan ödendi. AKP iktidarı vatandaşın cebinden şov yaptı” dedi. Ateş, sadece BOTAŞ'ın görev zararının yüzde 540 artarak 5 milyar liradan 32 milyar liraya yükseldiğini kaydederken, EÜAŞ'ın görev zararının ise 35 milyar lira olduğunu aktardı. “Seçim yatırımlarının bütçeye faturası çok ağır” diyen Ateş şöyle devam etti: “Geçen yılın ilk yedi ayında Ziraat Bankası'na 4.4 milyar lira, Halk Bankası'na 5.3 milyar lira görev zararı aktarılmıştı. Bu yıl Ziraat Bankası'nın ocak-temmuz aylarındaki görev zararı yüzde 93 artarak 8.5 milyar liraya, Halk Bankası'nda ise yüzde 46 artarak 7.8 milyar liraya çıktı.”

Zararı vatandaşın vergileri karşılayacak

TÜRKER Ateş, seçim yatırımı olarak sunulan ucuz kredilerin faturasının da yine vatandaşın vergilerinden karşılandığına dikkat çekerek, “Türkiye Kömür İşletmeleri'nde görev zararı yüzde 348 artarak 1.4 milyar liradan 4.9 milyar liraya yükseldi. Seçim öncesi vatandaşa ücretsiz kömür dağıtılarak seçmenlerin oylarına ipotek konuldu. Et ve Süt Kurumu'nda ise görev zararı yüzde 229 artarak 57 milyon liradan 258 milyon liraya yükseldi” diye konuştu.