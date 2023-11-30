KKM hesapları geçen hafta 29,2 milyar TL geriledi

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü geçen hafta 29,2 milyar TL gerileyerek 2 trilyon 738 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 24 Kasım haftasında 29,2 milyar TL gerileme gösterdi. KKM bu dönem itibariyle toplam büyüklük 2 trilyon 738 milyar TL oldu.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 154 milyar 263 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 azalan bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 163 milyar 951 milyon lira oldu.

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü geçen hafta 2 trilyon 767 milyar seviyesinden 29,2 milyar TL gerileyerek 2 trilyon 738 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Böylece kur korumalı mevduatlarda son iki ayın en yavaş gerilemesi yaşandı.

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