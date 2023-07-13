Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?
Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel işletmelerin kullanımında yer alan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri yüzde 18'lik KDV diliminden yüzde 20'ye çıkarıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,50 TL’ye yükseldi.
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri KDV zammı ile arttı. İşte köprü ve otoyolların yeni fiyatları…
KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şöyle oldu:
* 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL'den 8,50 TL'ye yükseldi.
* Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL'den 140 TL'ye yükseldi.
* Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye yükseldi.
* 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye yükseldi.
* Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL'den 280 TL'ye yükseldi.
* Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti otomobiller için 19 TL'den 20 TL'ye çıkartıldı.