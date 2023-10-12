Kullanılmayan cep telefonlarıyla ilgili yeni karar

1 Ocak 2024'ten itibaren kesintisiz olarak 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek, cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.

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Kesintisiz olarak 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazların bağlantısının kesilmesine ilişkin süre 1 Ocak 2024’te itibaren 1 yıla indirilecek.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edilmesi ve bağlantısının kesilmesi için belirlenen süre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 yıldan 1 yıla indirilecek.

1 YIL KULLANILMADIYSA BAĞLANTISI KESİLECEK

Bu kapsamda, BTK’nın veri tabanında yer alan ve kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek, cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.

Siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrası cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Bu talep daha önce cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyordu.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK’ya başvuru yapılabilecek. (REUTERS)

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