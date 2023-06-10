Kuzey Avrupalılar kalça büyütmeye Türkiye’ye geliyor

Kuzey ülkeleri meme, kalça büyütme, Avrupa saç ekimi ve diş estetiği, ekvatora yakın sıcak ülkeler kalça küçültme liposuction, Arap ülkeleri ve hatta Avustralya bile saç ekimi ve liposuction için rotayı Türkiye'ye çeviriyor.

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Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiyede artık sadece saç ekimi, estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için dünyanın 150 ülkesinden hasta ağırladığını kaydetti.

Terziler, Türkiyenin sağlık turizminde deprem sonrası yavaşlayan ivmeyi hızla yeniden kazandığını ve 2023de, sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun da üzerine çıkılacağını belirtti.

Terziler, Afrika’da balta girmemiş ormanlarda dahi, Türkiye’nin sağlık turizminde bilinir olduğunu vurgulayarak 2023 yılını geçtiğimiz yılın 4 milyar dolarlık cirosunu da katlayarak tamamlayacağını kaydetti.

Terziler, sağlık turizminde Türkiye’nin yıldızının 2000li yılların başında parlamaya başladığını, o dönemlerde sadece Körfez ülkeleri ve Arap yarımadası ülkelerinden talep olurken bugün, üç sağlık turizmi hastasından ikisinin Avrupa’dan geldiğine dikkat çekti.

Terziler, “2010 yıllarının başlarında, sağlıklı turizminin alev almaya başladığı zamanlardı, büyümek bakımından daha çok Körfez ülkeleri, Dubai, Abu Dabi, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerden yoğun hasta akışı oluyordu. Fakat 2015’ten sonra yavaş yavaş Avrupa ne oluyor demeye başladı. 2017-2018’lere bakıldığı zaman ise artık Avrupalı turistin Arap dünyasından gelen turistlere oranı, yüzde 50 daha yüksek olmaya başladı. Şu an Türkiye’ye gelen 3 tane sağlık turizmi hastasından ikisinin Avrupa’dan, birinin Arap dünyasından olduğunu görmeye başladık” dedi.

İSVEÇ, NORVEÇ MEME-KALÇA BÜYÜTMEYE GELİYOR

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından yaklaşık 1 ay kadar yaşanan kaygı nedeniyle sağlık turizminde de bir yavaşlama olsa da sektörün hızla toparlandığına değinen Terziler, sağlık turizminde ihtiyaçların her ülkenin özelliğine göre değiştiğini kaydetti.

Terziler şunları söyledi

“Yaklaşık 1 ay kadar Türkiye’nin korktuğu gibi, dünya insanının da korkmasına neden oldu deprem. Ama Mart ortasından itibaren tekrar akın akın ülkemize sağlık turisti gelmeye devam etti. Bir millette ne eksikse ona yönelik talepler daha yüksek oluyor. örneğin yukarıya çıktığımız zaman, Kuzey Avrupa’ya, İsveç, Norveç Danimarka, boylar uzun, genellikle kalçalar ve meme anatomisinin küçük olduğu bilinir.

Onlar yoğun olarak meme ve kalça implantı için geliyorlar bu nedenle. Sıcak ülkelere gittikçe, kalça ve karın bölgesi büyümeye, genişlemeye başlıyor. Onlar mesela daha çok bazen kalça, basen küçültme, liposuction yaptırmaya gelirler, sıcak ülkelerdeki, ekvatora yakın insanlar. Avrupa’ya baktığımızda ise saç ekimi ve dişte patlama söz konusu. Arap dünyası da daha çok liposuction ve saç ekimi konusunda tercih ediyor ülkemizi.” (DHA)

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