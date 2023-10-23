Limon üreticisi ağlıyor, ağaçlar tek tek sökülüyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Limonun bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altında, 50 kuruşa satılıyor. Çoğu yerde de alıcı olmadığından dolayı çiftçimiz limonunu sökmek durumunda kalıyor" dedi.

Mehmet SERBES

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limon üreticilerinin zor durumda olduğunu, ürünün bahçede 50 kuruşa satıldığını söyledi.

Çoğu yerde alıcı olmadığından çiftçilerin limon ağaçlarını sökmeye başladıklarını anlatan Mehmet Akın Doğan, markette ise fiyatının 15-20 TL arasında değiştiğini belirterek şunları söyledi:

“Adana'da bu yıl mayer cinsi limonda verim yüksek ve ürünler üzerinde olmasına rağmen ağaçlar kepçeyle sökülmekte. Limonun bahçede kilosu 50 kuruşa satılıyor ve çoğu yerde de alıcı olmadığından çiftçimiz limonunu sökmek durumunda kalıyor. Gördüğümüz bu bahçe, 6-7 yaşındaki bir bahçe. Çiftçimiz buraya 6 yıl boyunca masraf etmiş, gübresini, ilacını, işçiliğini yaparak bu hale getirmiş. Şu anda çiftçimiz burada mayer cinsi limonun damlama hortumlarını dahi toplamadan ağaçlarını sökmekte.”

Adana'da toplam 240 bin dönüm alanda limon çeşitleri bulunduğunu belirten Doğan, “Bunun 150 bin dönümü mayer cinsi limon. Adana bu yıl 520 bin ton limon bekliyorduk. Fakat bu yıl rekolte biraz daha çok olacakmış gibi görünüyor. İleri de mayer cinsi limonların birçoğu sökülecek” dedi.

ÜRETİCİ DESTEK İSTİYOR

Oda Başkanı Doğan, yurtdışına ihracat yapan üreticilere verilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteğinin bu yıl limon üreticilerine verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Hasat başladı ve mayer cinsi limon ilk başladığında kilosu 4-5 liraya piyasaya girdi. Para etmediği için limon ağaçta kaldı ve çiftçiler bunu kökünden söküp, biyokütle tesislerine, enerji santrallerine göndermekte. Çiftçimizin burada 1 dönüme 11- 12 bin lira bir maliyeti var. Çiftçimiz zarara uğrayarak mazota, ilaca, çiftçiye, gübreye para ödeyecek. Şu an çiftçi bahçesine bile gelmemekte. Biz yetkililere mayer cinsi limonun tonuna 1,5 -2 lira Destekleme Fiyat İstikrar Fonu desteği istedik ama hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.”

‘MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ’

Buna ek olarak Adana'da şu anda mevsimlik tarım işçisi bulmakta zorlanıldığını da dile getiren Doğan, “Narenciye paketleme tesisleri yüzde 50-60 kapasite ile çalışıyor. Bunun yüzde 100'e ulaşması için Ereğli bölgesinde tarım işçileri dahi gelse belki yüzde 21 eksiğimiz olacak. Eğer işçi yüzde yüz çalışmış olsaydı, bu mayer cinsi limon ağaçta kalmamış olacaktı” diye konuştu.

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