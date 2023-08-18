Markette cep yakan etiket mesaisi

Her gün gelen zamlara etiket dayanmıyor. Marketler, günde ortalama 50 ile 100 ürünün etiketini değiştiriyor. Ay başlarında değişim bin ürüne kadar çıkıyor.

Erdoğan SÜZER

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Zamlar halkı canından bezdirirken, market çalışanlarını da etiket yorgunu yaptı. Ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle zincir marketlerde her gün ortalama 50 ile 100 ürünün fiyat etiketinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Çalışanlar, küçük marketlerde günde ortalama 15-20 ürünün, orta ve büyük marketlerde ise 100'e yakın ürünün fiyatının her gün değiştirildiğini söyledi. Pazar hariç haftanın 6 günü düzenli olarak etiketlerin değiştiğini belirten çalışanlar, asıl büyük değişimin ay başlarında yaşandığını, yeni aya girilirken bine yakın üründe zamlı etiket değişimi yapıldığını bildirdi.

HER SABAH İLK İŞİMİZ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine yansımayan gerçek enflasyon, artık marketlerdeki etiket değişiminden takip ediliyor. Orta büyüklükte bir zincir market yöneticisi, seçimlerden hemen sonra başlayan etiket değiştirme furyasının halen devam ettiğini söyledi. Marketlerde her sabah ilk işin etiket değiştirmek olduğunu anlatan market yöneticisi, “Her gün merkezden ortalama 50 ile 100 ürünün yeni zamlı fiyat listesi geliyor. Yeni fiyatları anında kasalara ve terazilere yansıtıyoruz. Sonra da yeni etiketleri mağazamızda basıyoruz. Ekip halinde eski etiketleri çıkarıp yeni etiketleri takıyoruz. Elimizde zamlı etiket koçanlarıyla dolaştığımızı gören müşteriler alacaklarını hızla alıp zamlardan kurtulmaya çalışıyor. Ancak müşteri birinden kurtulsa diğerine yakalanıyor. Vergi artışları olduğu zaman, bazen gün içinde iki kez fiyat değiştirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘12 TL'lik etiketi çıkarıp 24 TL'yi taktık'

Etiket değişimleri nedeniyle müşterilerin verdiği tepkilere değinen bir market çalışanı, “Bir gün önce aldığı ürünü ertesi gün yine aynı fiyata almaya gelen müşteriler şok yaşıyor. Parası yetmeyen ürünü kasada bırakıp gidiyor. Yüzde 100'ü bulan zamlar yaşıyoruz. Örneğin bir gün önce 12 lira olan 5 litrelik suyun etiketini, ertesi sabah 24 lira olarak değiştirdik. Maaşımızın nasıl eridiğini her gün görüyoruz” dedi.

Etiketteki fiyat geçerli

Hızlı fiyat değişimi, tüketicilerin kasada daha yüksek fiyatlarla karşılaşmalarına yol açıyor. Yeni fiyat değişimi bilgisayar üzerinden kasalara anında yansıtılırken, etiket değişimi zaman alıyor. Etiketi değişmemiş ürünü eski fiyatından alıp kasaya giden tüketiciye yasa gereği daha düşük olan etiket fiyatının uygulanması gerekiyor. Ancak bazı marketler yasayı bilmeyen tüketiciden zamlı yeni bedeli alıyor.