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Mehmet Şimşek’ten kura müdahale açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 18:08 - 31 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Mehmet Şimşek’ten kura müdahale açıklaması

Sosyal medyada gündem olan Merkez Bankası’nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakan Şimşek, “Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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