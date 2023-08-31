Mehmet Şimşek’ten kura müdahale açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem olan Merkez Bankası’nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Bakan Şimşek, “Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.
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