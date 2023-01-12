Memur zammını protesto için soğan ekmek yediler

Ocak ayında memura verilen yüzde 30 zammı protesto etmek için bir günlük iş bırakan Birlik Sağlık Sen üyeleri, memurun fakirleşmeye devam ettiğini belirterek İzmir’de cadde ortasında kırdıkları soğanı ekmek arasına koyarak yedi.

Mustafa SARIİPEK

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Birlik Sağlık Sen üyeleri, Ocak ayında memura verilen yüzde 30 zammı protesto etmek için bir günlük iş bıraktı. Memurun giderek fakirleşmeye devam ettiğini belirten üyeler cadde ortasında kırdıkları soğanı ekmek arasına koyarak yedi. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkan Yardımcısı Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, iş bırakma eylemi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayı enflasyonun yüzde 1.18, bir başka bağımsız araştırma şirketine göre ise, Aralık ayı enflasyonun yüzde 5.18. yani yaklaşık 4.5 kat fazla çıkması enflasyon rakamları konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor” denildi.

HÜKÜMETİN ENFLASYONU YÜZDE 122.93 OLDU

TUİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 64.27, Bağımsız Araştırma şirketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 100'den fazla farkla tam yüzde 137.55 olduğunu belirten Doğruyol şunları söyledi: “Mevcut hükümet tarafından, Ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara yapılan ortalama yüzde 122.93'lük zam göstermektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten mevcut hükümetin enflasyonu yüzde 122.93 olmuştur. Peki, vatandaş yüzde 64.27 olan TÜİK'in enflasyonunu mu, yüzde 122.93 olan hükümetin enflasyonunu mu, ya da bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı ankete göre olan yüzde 137.55'lik enflasyona mı inanacak? TÜİK'in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini maalesef öncelikle aylığından başka geliri olmayan, memur, emekli, işçi ile dar gelirli vatandaşlarımız ödemektedir.”

YÜZDE 25'LİK MAAŞ ZAM SEFALETE SÜRÜKLEDİ

İçinde bulunulan Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik maaş zammının memur ve emekliyi sefalete sürüklediğini de sözlerine ekleyen Genel Başkan, “Pek çok memurun taban aylığı asgari ücret seviyesine inmiş, hatta asgari ücretin altında kalmıştır. Son zamlarla pek çok memurun prime esas kazanç tutarı, asgari ücretin prime esas kazanç tutarının altında kalmıştır. Temmuz 2015'te bir polis, bir hemşire arkadaşımız yaklaşık 3 kat, en düşük memur yaklaşık 2 kat asgari ücret alırken, memurların maaşlarının bu gün neredeyse asgari ücret seviyesine dayanmış olması acıdır” dedi.

MEMURUN ALIM GÜCÜ DE HER GEÇEN GÜN ERİDİ

“Eğer bu gün memur maaşlarını asgari ücrete göre belirleyelim eski haline getirelim deseydiniz, ocak ayı maaş zammı yüzde 30 değil, yüzde 100'ün üzerinde olması gerekiyordu” diyen Doğruyol, “Yaptığınız uygulamalarla, memurlarımızın gözündeki ışıltıyı da söndürdünüz. Memurlarımızın yaşam sevincini de elinden aldınız. Vatandaşlarımızın gözünde memurun itibarını da yok ettiniz. Ocak ayında tüm vergi ve harçlara yüzde 122 zam yapanların, memur ve emekliye yüzde 30 zam yapmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur.

En kötü ihtimalle bu dönem asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik zam oranının memur ve emekli maaşlarında da uygulanması gerekliydi. Yapmadınız. Tüm memur ve emeklilerin gözünün içine baka, baka asgari ücrete göre bile, memurun alım gücünü yüzde 25 oranında düşürdünüz. Yüzde 25 maaş zammını ayakta alkışlayan, yetkili olup etkili, olmayan sendika başkanlarına sesleniyorum.“tarihi(!) bir toplu sözleşme” diye imzalamış olduğunuz, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR TOPLU SÖZLEŞMEDE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM ALAMADINIZ”

Memuru sefalete mahkum ederek, memurun itibarının yok edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Doğruyol, “Hedefiniz olan memurun güvencesini belki kaldıramadınız. Ancak, Parti kontrolünde olan sarı sendikalara sesleniyorum. Emin olun ki, memurlar için, yokluğunuz varlığınızdan daha iyi olacak. Gölge etmeyin yeter. Tüm bu gerçekler ışığında memur ve emekliye acilen ek zam verilmelidir. Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar artık kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 150 ile yüzde 300 arasında arttığı ve bu ay içerisinde pek çok ürünün artacağı ortamda memur ve emekliye yüzde 30 zam vermek, ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadır. Memura verilen zammı kısa sürede memurun cebinden geri alınmasına sebep olan vergi dilimlerinin de yüzde 15 olarak sabitlenmesi elzemdir” diye konuştu.

SARI SENDİKALARIN DERDİ…



Doğruyol, milletin derdinin ekonomi, yoksulluk, işsizlikken, siyasetin kontrolünde olan sarı sendikaların derdinin de muhtemel bir iktidar değişikliğinde ellerindeki üyeleri nasıl tutarız endişesiyle diğer sendikalara getirilmek istenen sendika üye barajları olduğunu söyledi. Ahmet Doğruyol şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl Danıştay'ın oy birliğiyle iptal ettiği yüzde 1 olan sendika barajı, bu yıl yüzde 2 olarak karşımıza çıkmış ve kanunlaşmıştır. Yüzde 2'lik baraj kanunu, demokrasiye, insan haklarına, vicdanlara da aykırı olduğu gibi, anayasanın 51. Maddesine, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 87 ve 98 maddelerine de alenen aykırıdır.

Yüzde 2 sendika barajı konusunda TBMM'de barajın kanunsuz olduğunu dile getiren, savunan siyasi partilerimize, ana muhalefet partisi olması hasebiyle kanun gereği yüzde 2 barajını Anayasa Mahkemesine götüren CHP'ne de yüzde 2'nin altında olan tüm sendikalar adına teşekkür ederiz. BASK konfederasyonu olarak mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”

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