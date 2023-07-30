Memurlar yüksek kiralara karşı ‘büyükşehir tazminatı’ istedi

Memur Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, 7.dönem Toplu Sözleşme sürecinden önemli kazanımlar elde etmek istediklerini açıkladı. Fahiş kiralara da dikkat çeken Miran, atamalarda yüksek kiralar nedeniyle büyükşehir tazminatının verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsmail AKIN

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Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 7’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde önümüzdeki iki yıllık süreçte kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyecek, mali haklarını iyileştirecek tekliflerin 1 Ağustos itibarıyla kamu işvereni ile istişare edileceğini aktardı.

İKİ YILDA YÜZDE 110 ZAM TALEBİ

Miran, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Konfederasyonumuz memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda ise yüzde 10 artış talep etti.

2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep etti.

Toplu sözleşme sürecinde özellikle tayinlerde fahiş kira konusunun da odak noktası olacağını aktardı.”

“TAYİN TALEPLERİ İPTAL EDİLİYOR”

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl şubatta başlayıp, halen süren savaş nedeniyle iki ülkeden Antalya’ya ciddi göç yaşandığını belirten Miran, Antalya'daki ev fiyatları ve kiraların ciddi oranda yükseldiğini, bunun da memurların atama taleplerinin iptaline neden olduğunu söyledi.

Miran şunları söyledi:

“Geçmişte memurlar doğudan batıya, küçük illerden büyükşehirlere geçiş istiyorlardı. Antalya ve birçok büyükşehirde bu tam tersine döndü. Tayin iptal taleplerinin tümü karşılansın diye talepler başladı.

Dilekçe verip tayinin iptal edilmesini istiyor. Bu talepler bazı yerlerde kabul edildi. Millî Eğitim Bakanlığı'nda önemli oranda kabul edildi. Büyükşehir tazminatı diye uzun süredir kurduğumuz cümle vardı. Memura kira yardımı, ulaşım yardımı, büyükşehir tazminatı beklentimiz var. Antalya'da ev ve kira fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğini görüyoruz. Kira büyük sorun. Bu yüzden memurun kira konusunda omuzlanmasını istiyoruz”

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